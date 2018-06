Gaia Tortora contro M5S Video La7 | grillini sfuggono da confronto | non vogliono il

“Siamo un talk - qui ci si confronta e le regole le facciamo noi”. Parla Gaia Tortora : Roma. “Sono stupita dello stupore, ho detto cose che dovrebbero essere normali”, dice Gaia Tortora al Foglio. Ma in realtà, se c’è stato tanto stupore e se c’è stato bisogno di specificare il nuovo corso nella diretta televisiva di “Omnibus” su La7, evidentemente la cosa non è così scontata: “La lin

La7 - Gaia Tortora risponde a proteste su Twitter : “Lega e M5s? O loro esponenti vengono qui o ne facciamo a meno” : “A chi sta scrivendo che stiamo parlando male di M5s e Lega senza che ci siano esponenti, ricordo che la linea di questo programma, a maggior ragione adesso con Lega e M5s al governo, è che o i loro esponenti vengano nel nostro talk e partecipino al dibattito oppure ne facciamo a meno. Le regole le stabiliamo noi”. Così la giornalista Gaia Tortora risponde, nel corso di Omnibus (La7), alle proteste di utenti simpatizzanti della Lega ...

Enzo Tortora moriva 30 anni fa - la figlia Gaia : «Papà verrebbe ucciso anche in questa Italia» : Cosa si aspetta dal nuovo governo? 'Non ho pregiudizi su nessuna forza politica, non giudico fino a quando non c'è una proposta, è l'insegnamento che ho avuto dalla vicenda di mio padre e che cerco ...

