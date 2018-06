Futbol bailado | ma come gioca questa Colombia | Polonia polverizzata dalle delizie di

sportfair

: @CucchiRiccardo E miracolo fu. Brasile prigioniera del futbol bailado e della sua prima donna. Bene la Svizzera all… - Miteal : @CucchiRiccardo E miracolo fu. Brasile prigioniera del futbol bailado e della sua prima donna. Bene la Svizzera all… -

(Di domenica 24 giugno 2018) Ladura solo un tempo, troppo forteper Lewandoswki e compagni che dicono addio al Mondiale di Russia 2018 James Rodriguez è una meraviglia, Radamel Falcao una sentenza. Yerri Mina? Una sicurezza. Lavince e convince contro la, eliminando Lewandowski e compagni dal Mondiale di Russia 2018. Una goduria la partita della formazione sudamericana, capace di tenere in mano il pallino del gioco dall’inizio alla fine, colpendo con cinismo nei momenti topici della partita. Riflettori puntati alla vigilia su James Rodriguez e il numero diecino non ha fallito, permettendo ai propri compagni di bucare Szczesny. Prima l’assist perfetto per Yerri Mina, poi l’apertura per Juan Cuadrado, abile a farsi settanta metri di campo prima di piazzare il destro che vale il 3-0. AFP PHOTO / BENJAMIN CREMEL La? Non pervenuta, con ...