lastampa

: Fra i nazionalisti arrabbiati e le donne velate Ecco l’onda silenziosa che spinge Erdogan - AdrMontanaro : Fra i nazionalisti arrabbiati e le donne velate Ecco l’onda silenziosa che spinge Erdogan - LaStampa : Fra i nazionalisti arrabbiati e le donne velate Ecco l’onda silenziosa che spinge Erdogan - IsabellaMerlo : @MaurizioARicci @antoluigi54 @claudiocerasa A parte che la vicenda Aquarius non c'entra strettamente con l'alleanza… -

(Di domenica 24 giugno 2018) Ince «potrà anche riempire le piazze ma venerdì le moschee erano gremite come non si è mai visto, e sarà quel popolo a vincere». Con il suo berretto da salafita a maglia grigio, i mocassini consumati, Veysel si dirige verso piazza Tandogan, dove sta per cominciare il comizio finale di Devlet Bahceli, il leader del partito nazionalista Mhp, il princ...