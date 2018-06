Foto hard di bambini Monsignor Capella condannato a 5 anni

ilgiornale

(Di domenica 24 giugno 2018) Cinquedi reclusione e cinquemila euro di multa. Una sentenza dura, il massimo della pena prevista per l'accusa di detenzione e scambio di materiale pedopornografico, con l'aggravante dell'ingente quantità.Si trova ora nella cella della Gendarmeria vaticanaCarlo Alberto, ex funzionario presso la nunziatura negli Usa, dopo il processo a suo carico presso il Tribunale del Vaticano. Venerdì la prima udienza, ieri la seconda e poi la sentenza: è stato ritenuto colpevole ealla reclusione.«Il Tribunale - si legge nel dispositivo - ritenute in particolare sussistenti le condotte di divulgazione, trasmissione, offerta, nonché di detenzione a tali fini di materiale pedopornografico, ha dichiarato l'imputato colpevole». Il promotore di Giustizia aveva chiesto per l'ecclesiastico 5e nove mesi di reclusione, oltre a 10mila euro di multa.