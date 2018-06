Forza Italia e il fuggi fuggi verso la Lega | Giovanni Toti avverte Silvio Berlusconi

Migranti - ecco il piano dell’Italia : accordi con Paesi terzi - centri di accoglienza esterni - frontiere rafForzate : Ai capi di stato e di governo di sedici Paesi europei riuniti a Bruxelles nel tentativo di appianare le divergenze sul fronte migratorio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato l’articolata proposta dell’Italia, scritta in italiano ma intitolata European Multilevel Strategy for Migration. La proposta contiene il superamento del Regolamento di Dublino e, in sintesi, «intensificare accordi e rapporti tra Unione europea e Paesi ...

Forza Italia in fermento : 'Forza Italia - replica Carfagna - ha bisogno di essere ripensata, rilanciata e ristrutturata e va evitato che a decidere la linea politica siano persone spesso senza alcuna legittimazione popolare. ...

Rai - intesa Di Maio-Salvini per far fuori il Pd e dare un posto a Forza Italia nel cda : L'obiettivo è far sparire il Pd . Innanzitutto in Rai, dove i dem hanno fatto il bello e il cattivo tempo negli ultimi cinque anni e dove invece, come riporta Il Fatto Quotidiano , non avranno nemmeno ...

Forza Italia - ecco chi finanzia il partito : Con 100mila euro la 'finanziaria d'investimento Fininvest Spa' con sede a Roma si conferma il principale 'finanziatore' di Forza Italia nel 2017. Spulciando l'ultimo bilancio di partito, quello chiuso ...

Silvio Berlusconi salva Forza Italia/ 100 milioni di euro per ripianare il debito - poi riorganizza il partito : Silvio Berlusconi salva Forza Italia: 100 milioni di euro per ripianare il debito, poi riorganizza il partito dall'interno. Le mosse del Cavaliere per rilanciare il progetto nato nel 1994(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 11:30:00 GMT)

Berlusconi salva i conti di Forza Italia : Ancora una volta, dunque, il Cav risulta l'unico creditore degli azzurri, nonché di fatto, l'unico proprietario della sua creatura politica fondata nel '94. Questo significa che da un punto di vista ...

Legittima difesa - si cambia Salvini : "Diritto sacrosanto"Ecco le proposte di Forza Italia : Le nuove proposte di legge sono state depositate già all’inizio della legislatura, in marzo, subito dopo le registrazioni ufficiali dei primi deputati eletti. Da allora, soprattutto Forza Italia, la Lega e Fratelli d’Italia si sono messi all’attacco della “mancata riforma” Legittima difesa, quella sostenuta dalla maggioranza di centrosinistra e abortita durante la scorsa legislatura Segui su affarItaliani.it

Como - striscione di Forza Nuova contro il giornalista Berizzi e il suo libro 'NazItalia' : Ancora un altro atto intimidatorio di Forza Nuova nei confronti di Paolo Berizzi , il giornalista e scrittore di Repubblica che in questi mesi sta girando l'Italia per presentare il suo ultimo libro, '...

Tonoli : Unione Cattolica con Forza Italia e Berlusconi : "Unione Cattolica con Forza Italia': lo ha dichiarato Ivano Tonoli Segretario di Unione Cattolica, al termine della riUnione dei Dirigenti del neonato Partito, tenutasi ieri a Bologna. E' una scelta ...

Forza Italia - Matteo Salvini blocca la fuga di massa verso la Lega : perché vuole solo Antonio Morgante : 'I parlamentari di Forza Italia che vogliono passare nella Lega sono molti di più di una decina'. L' esodo azzurro è cominciato e il telefono di Giancarlo Giorgetti continua a suonare: tutti si ...

Guido Crosetto - dimissioni rinviate : 'Voglio lasciare per motivi personali - ma Forza Italia e Pd...' : Guido Crosetto ha presentato un mese fa le dimissioni alla Camera ma non è così immediata l'approvazione , vedi il caso di Giuseppe Vacciano, isenatore ex Cinquestelle, che nella scorsa legislatura, ...

Da Forza Italia alla Lega - è cominciato il grande esodo : «I parlamentari di Forza Italia che vogliono passare nella Lega sono molti di più di una decina». Sono settimane che parte della memoria del telefonino di Giancarlo Giorgetti è destinata ai messaggini ...

Rai - il piano di Leg e M5s : Forza Italia e Pd fuori dal Cda - un siluro contro Silvio Berlusconi : Se Silvio Berlusconi vuole la guida della Commissione di Vigilanza Rai allora deve rinunciare a esprimere un membro del Cda di Viale Mazzini . Un aut aut che viene direttamente dall'alleato leghista ...

L'Ong ha disobbedito all'Italia : così ha preso a Forza i migranti : 'Lifeline sta contravvenendo a tutte le regole e a tutte le leggi' del mare. Matteo Salvini , che si dice 'molto arrabbiato', è da ore al telefono dal suo ufficio al Viminale per dirimere l'ultima ...