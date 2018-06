Formula 1 | Gp di Francia | la diretta della gara

DIRETTA/ Formula 1 Gp Francia 2018 - F1 gara live SKY : Vettel tampona Bottas al via - Hamilton leader : DIRETTA Formula 1 F1 gara live Gp Francia 2018 Le Castellet: ordine d'arrivo, vincitore e podio dell’ottava gara della stagione (oggi domenica 24 giugno). Partenza da dimenticare per Sebastian Vettel che nel tentativo di affiancare Valtteri Bottas lo tampona mandandolo in testacoda e provocandogli la foratura dello pneumatico posteriore sinistro. La gara del Gran Premio di Francia 2018 di Formula 1 dal circuito di Le Castellet sarà ...

Formula 1 - GP Francia : la prima foto ufficiale del nuovo accordo Red Bull-Honda. Inizia una nuova era : Una foto che segna il cambiamento e l'inizio di una nuova era. Chris Horner e Adrian Newey , rispettivamente team manager e direttore tecnico della Red Bull, in occasione del Gran Premio della Francia ...

Formula 1 - diretta del GP di Francia : in prima fila le Mercedes - poi c’è Vettel : Dopo il passaggio a vuoto in Canada, la Mercedes torna a mostrare i muscoli, piazzando in prima fila entrambi i suoi piloti nel Gran Premio di Francia, ma la Ferrari c’è – di sicuro con Sebastian Vettel, meno al momento con Kimi Raikkonen – e promette battaglia. In pole parte Lewis Hamilton ha fatto segnare il miglior tempo (1’30″029) davanti a Valtteri Bottas. Vettel è rimasto a guardare, da lontano, fermandosi al ...

Formula 1 : il Gran Premio di Francia in TV e in streaming : Il Gran Premio di Francia di Formula 1 si corre oggi pomeriggio sul circuito Paul Ricard di Le Castellet, in Provenza. Il circuito di Le Castellet torna in Formula 1 dopo 27 anni ed è famoso soprattutto per la curva de Signes, una delle più veloci del Mondiale, che si percorre a oltre 300 chilometri orari. La partenza del Gran Premio sarà alle 16.10.--Il Gran Premio di Francia è trasmesso in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport F1 ...

Formula 1 - GP Francia : Vettel insegue le Mercedes - alle 16.10 scatta la gara a Le Castellet : Quasi prevedibile. La pole di Lewis Hamilton con l'accompagnamento di Valtteri Bottas secondo a un decimo. La Mercedes al Paul Ricard ha conquistato tutta la prima fila spinta da un buon bilanciamento ...

Griglia di partenza Formula 1 / Gp Francia 2018 - Hamilton in pole : le ambizioni della Haas! : Griglia di partenza Formula 1, Gp Francia 2018: Lewis Hamilton trova la pole position sulla pista de Le Castellet: la Ferrari di Vettel in terza fila.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 09:58:00 GMT)

