Formula 1 | la classifica piloti dopo il gran premio in Francia

calcioweb.eu

: Formula 1 Francia la classifica: Vettel e Bottas regalano la vittoria ad Hamilton [FOTO] - #Formula #Francia… - zazoomnews : Formula 1 Francia la classifica: Vettel e Bottas regalano la vittoria ad Hamilton [FOTO] - #Formula #Francia… - zazoomblog : Formula 1 Francia la classifica: Vettel e Bottas regalano la vittoria ad Hamilton [FOTO] - #Formula #Francia… -

(Di domenica 24 giugno 2018) Spettacolo ed emozioni durante ilindi1. Dominio da parte di Lewis Hamilton che si è riscattatole ultime prestazioni, il campione del mondo in carica torna in testa alladel mondialeche nelle scorsa gara si era consumato il sorpasso da parte del ferrarista Vettel. La gara del tedesco della Rossa è stata condizionata da un contatto in avvio con Bottas, ad approfittarne è stato proprio Hamilton che ha vinto la gara in solitaria. Positiva la Red Bull soprattutto con Verstappen, nel finale difficoltà invece per Ricciardo. Finalmente una gara positiva per Kimi Raikkonen, il finlandese ha regalato il podio alla Ferrari e punti importanti per lacostruttori.1, laHAMILTON 145 VETTEL 131 RICCIARDO 96 BOTTAS 92 RAIKKONEN 83 VERSTAPPEN 68 L'articolo1, lailin ...