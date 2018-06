Formula 1 | il Gran Premio di Francia in TV e in streaming

Formula 1 - le ultime notizie dal Gran Premio di Francia : attenzione ai nuovi orari : Ottavo appuntamento con il Mondiale di Formula 1 2018: dopo 10 anni torna la Formula 1 in Francia, a Le Castellet, e lo fa con orari un po' particolari per cercare di dribblare le...

Formula 1 - Spa non si tocca : Gran Premio confermato fino al 2021 : Per i tanti appassionati di Formula 1 è una notizia molto attesa. Il Gran Premio del Belgio, che si corre sul circuito di Spa-Francorchamps, resterà nel calendario di Formula 1 almeno fino al 2021...

Formula 1 - è grande Ferrari - Mercedes giù. Gerarchia ribaltata : I volti tirati di Niki Lauda e Toto Wolff domenica sera valevano più di mille parole: seppur consapevoli, sin dall'anno scorso, che il predominio Mercedes è ormai tramontato e che il Mondiale va ...

CLASSIFICA Formula 1 / Mondiale Piloti e Costruttori : primo Vettel - i grandi numeri di Seb (Gp Canada 2018) : CLASSIFICA FORMULA 1, Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gp Canada 2018 a Montreal: vince Sebastian Vettel che torna in testa, Lewis Hamilton adesso dista un punto ma la Mercedes...(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 11:44:00 GMT)

Video/ Formula 1 - Gran Premio Canada 2018 (Montréal) : highlights della gara - classifica piloti e costruttori : Video Formula 1, Gran Premio Canada 2018: gli highlights della gara che si è disputata sul suggestivo circuito di Montréal. Vince Sebastian Vettel, che torna in testa alla classifica piloti(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 03:04:00 GMT)

Formula 1 GP Canada 2018 - Arrivabene : 'La Ferrari è una grande macchina guidata da un grande Vettel' : Che segnale è al campionato da parte della Ferrari? "Il segnale che la Ferrari e Vettel hanno vinto la gara, con Sebastian che ha guidato molto bene, ha avuto una grande macchina. I ragazzi da giovedì,...

Formula 1 - la classifica piloti dopo il gran premio del Canada : Si è concluso il gran premio del Canada, dominio da parte di Sebastian Vettel, il pilota della Ferrari è stato autore di una gara fantastica, il tedesco ha controllato la gara dal primo giro, senza mai rischiare. Problemi per il pilota della Mercedes Hamilton che deve subire il sorpasso proprio da Vettel nella classifica generale, la Rossa torna in vetta al Mondiale ed adesso guarda sempre più con maggiore fiducia al proseguo del campionato. ...

Gran Premio del Canada di Formula 1 : come vederlo in tv o in streaming : Inizierà alle 20.10 e Vettel partirà in pole position: le cose da sapere per seguirlo in diretta o in replica. Il Gran Premio del Canada di Formula 1 si correrà oggi sul circuito di Montréal, quando in Italia saranno le 20.10. --Il Gran Premio del Canada di Formula 1 verrà trasmesso in diretta alle 20.10 da Sky sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport F1 HD. TV8 trasmetterà una replica in chiaro sul digitale terrestre dalle 21.30. Lo scorso ...

Gran Premio Canada Formula Uno : dove vedere la gara in Tv : Il Circus fa tappa a Montreal, dove un anno fa ha vinto Lewis Hamilton, attuale leader della classifica L'articolo Gran Premio Canada Formula Uno: dove vedere la gara in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diacetti : prossima Formula E più grande e coinvolgente : Diacetti: si correrà 13 aprile 2019 all’Eur Roma- Di seguito il tweet di Roberto Diacetti, presidente di Eur Spa. “Formula E: è ufficiale il calendario della prossima stagione. Il 13 aprile 2019 l’e-Prix si correrà a Roma, all’Eur. Lavoreremo per farne un evento ancora più grande e coinvolgente!!”. L'articolo Diacetti: prossima Formula E più grande e coinvolgente proviene da RomaDailyNews.

Formula 1 - come cambia la classifica piloti dopo il gran premio di Monaco : Formula 1, la nuova classifica piloti – Si è concluso il gran premio di Monaco che ha regalato emozioni. Successo da parte di Daniel Ricciardo che ha continuano il dominio ma non sono mancati i brividi per la Red Bull, qualche problema alla monoposto per l’australiano che però è stato bravissimo a mantenere la prima posizione. Alle spalle Vettel che è stato penalizzato nel finale dalla virtual safety car e non ha potuto effettuare l’ultimo ...

L’ordine d’arrivo del Gran Premio di Formula 1 di Monaco : Ha vinto Daniel Ricciardo, che era anche partito in pole position: secondo Vettel, terzo Hamilton The post L’ordine d’arrivo del Gran Premio di Formula 1 di Monaco appeared first on Il Post.

Daniel Ricciardo ha vinto il Gran Premio di Monaco di Formula 1 : Ha fatto tutta la gara in testa ed è arrivato davanti a Sebastian Vettel e Lewis Hamilton The post Daniel Ricciardo ha vinto il Gran Premio di Monaco di Formula 1 appeared first on Il Post.

Non solo Formula Uno - da Hugh Grant a Tommy Hilfiger : a Montecarlo è una ‘sfilata’ di Vip [GALLERY] : Montecarlo delizia il pubblico per lo spettacolo della Formula Uno e non solo, tanti Vip nel Principato di Monaco questa domenica A Montecarlo non sembra di essere ad una gara di Formula Uno, ma ad un evento glamour. Nel Principato di Monaco protagoniste non sono solo le monoposto, ma anche le star che sono presenti nel parterre vip. Oltre alle bellissime compagne dei piloti, spuntano modelle e stilisti famosi. Tra questi Hugh Grant, Bella ...