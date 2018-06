Formula 1 | Hamilton show al Gp di Francia | la diretta della gara

Griglia di partenza Formula 1 / Gp Francia 2018 - Hamilton in pole : le ambizioni della Haas! : Griglia di partenza Formula 1, Gp Francia 2018 : Lewis Hamilton trova la pole position sulla pista de Le Castellet: la Ferrari di Vettel in terza fila.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 09:58:00 GMT)

Formula 1 - Hamilton in pole nel Gp di Francia. Alle sue spalle Bottas e Vettel : Doppietta Mercedes nelle qualifiche del Gran Premio di Francia. Lewis Hamilton ha centrato la pole position in 1’30″029 davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas , staccato di 118 millesimi. Terzo il leader del Mondiale Sebastian Vettel , a quasi quattro decimi (+0.371). A seguire le Red Bull di Verstappen e Ricciardo. Solo sesta la Ferrari di Kimi Raikkonen. L'articolo Formula 1, Hamilton in pole nel Gp di Francia. Alle sue ...

