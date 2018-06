Formula 1 | diretta del GP di Francia | in prima fila le Mercedes | poi c’è Vettel

ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 giugno 2018) Dopo il passaggio a vuoto in Canada, latorna a mostrare i muscoli, piazzando inentrambi i suoi piloti nel Gran Premio di, ma la Ferrari c’è – di sicuro con Sebastian, meno al momento con Kimi Raikkonen – e promette battaglia. In pole parte Lewis Hamilton ha fatto segnare il miglior tempo (1’30″029) davanti a Valtteri Bottas.è rimasto a guardare, da lontano, fermandosi al terzo posto a quasi quattro decimi (+0.371) ma sopravanzando le due Red Bull di Max Verstappen, quarto, e Daniel Ricciardo, quinto. Mossa che non è riuscita invece all’altro ferrarista, Raikkonen, protagonista dell’ennesima qualifica incolore. L'articolo1,del GP di: inle, poi c’èproviene da Il Fatto Quotidiano.