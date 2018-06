Fondi Ue per il Sud fanno gola ai furbetti - allarme reati : I Fondi europei stanziati per il Sud fanno gola ai furbetti: maggiori sono infatti le risorse stanziate maggiori sarebbero gli illeciti . E' quanto emerge da un recente working paper della Banca d'...

Di Maio : «Abolire le pensioni d’oro. Così troveremo i Fondi per le minime» : Il ministro del Lavoro su Facebook: «Vogliamo un tetto di 4.000-5.000 euro per tutti quelli che non hanno versato una quota di contributi che dia diritto a un importo Così alto»

Mostro di Firenze : record di ascolti per il radio-approFondimento : Il serial killer dell'area fiorentina ha superato il suo tempo e si posiziona oggi al centro di una cronaca fatta di parole e dati, a flusso continuo, dove le novità si confondono a valutazioni ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 giugno : Svolta governo. Salvini vuol ridurre da 35 a 20 euro la “paga” per chi li assisteTagli ai Fondi per i migranti : Sforbiciate – Meno soldi a chi ospita, meno servizi Tagli all’accoglienza da 35 a 20 euro: programmi e rischi Stefano Candiani (Lega): “Lavoriamo a nuove linee guida per i prossimi bandi. ridurremo costi e partecipanti” di A. Man. To. Ro. Operazione Lavatrice di Marco Travaglio Se la Rai fosse un acquario o un rettilario, varrebbe la pena di pagare il biglietto e sedersi lì davanti in osservazione, per godersi uno spettacolo che ...

Genova - polemica su scelta Comune di tagliare Fondi vacanze per i disabili gravi : “Dubbi su gestione soggiorni” : E’ polemica a Genova per la decisione della giunta di centrodestra di cancellare 100mila euro dal bilancio preventivo, destinati di solito alle “vacanze estive per i disabili gravi“. L’assessora comunale alle Politiche educative e dell’istruzione, alle Politiche socio-sanitarie e alla Casa Francesca Fassio mette sotto accusa “le modalità di gestione dei soggiorni” e di “rischi per la salute delle ...

Final Fantasy VII Remake approFondirà i personaggi - inclusi i membri di Avalanche : A quanto pare Final Fantasy VII Remake approfondirà i membri di Avalanche, stando alle dichiarazioni del director Tetsuya Nomura condivise durante una recente intervista con Famitsu (via Gematsu)."Pur preservando l'atmosfera dell'originale, lo scenario approfondirà i personaggi, inclusi i membri di Avalanche", ha affermato Nomura-san.Come riporta Videogamer, presumibilmente questo significa che approfondiremo, oltre Cloud, Barrett e Tifa, anche ...

Di Maio : per debiti P.A. intervento Cdp per sblocco Fondi : Roma, 20 giu. , askanews, Per risolvere il problema dei debiti della P.A. verso le aziende private il governo studia un intervento della Cassa Depositi e Prestiti mirato a 'sbloccare i fondi ...

Il Pd sfida il governo Conte : “Basta con le chiacchiere sul reddito di cittadinanza - aumentiamo i Fondi per il Rei” : Il Partito Democratico lancia una sfida al governo Conte e presenta un progetto di legge volto ad aumentare i fondi per il reddito di inclusione dagli attuali 3 miliardi a 6 miliardi totali: "Contro le chiacchiere del reddito di cittadinanza, possiamo aumentare i fondi per il reddito di inclusione. Dagli attuali tre miliardi, arrivando a sei miliardi, si possono raggiungere tutti i cinque milioni di persone che versano nella condizione di ...

I 120 "furbetti" del terremoto : Fondi per le case di villeggiatura : I 'furbetti' non finiscono mai. Ce ne sono sempre, ovunque, comunque e in ogni campo. Ma quando operano da sciacalli, approfittando di disgrazie pesanti come il terremoto, fanno accapponare la pelle. ...

Conte vede Merkel a Berlino : Fondi Ue anche per reddito di cittadinanza : Il premier Giuseppe Conte è a Berlino per incontrare la cancelliera Angela Merkel. Priorità del governo italiano sono il lavoro e la lotta alla povertà. È questo, a quanto si apprende da fonti del ...

Conte dalla Merkel : chiederemo Fondi Ue per reddito di cittadinanza : L'Italia farà pesare la sua voce al Consiglio Ue per orientare i fondi europei verso misure di sostegno a favore dell'inclusione sociale come il reddito di cittadinanza. Lo riferiscono fonti di ...

Conte da Merkel a Berlino : Fondi Ue per reddito cittadinanza : Berlino, 18 giu. , askanews, L'assicurazione che il governo si impegnerà in 'una serie di riforme per rendere piu competitivo il sistema Paese', ma anche la determinazione di procedere su un punto ...

E Conte chiede alla Merkel Fondi per il reddito di cittadinanza : Conte si appresta adn incontrare Angela Merkel. Il vertice tra Germania e Italia, il primo del premier giallo-verde, avrà alcuni temi centrali sul tavolo. Primo tra tutti, la questione immigrazione. Le mosse di Matteo Salvini e la chiusura dei porti alla Aquarius hanno riaperto un fronte che da qualche mese era finito un po' in secondo piano. Ora anche Berlino, col ministro dell'Interno Seehofer prepara i respingimenti. È un cambio di linea non ...

Vertice Germania-Italia - Conte a Berlino Tra i temi migranti - eurozona e lavoro : “Fondi Ue per il reddito di cittadinanza” : Cercare un fronte comune nella gestione dei flussi migratori, ma anche nella lotta alla povertà. Saranno due i temi sui quali Giuseppe Conte giocherà a Berlino la partita dell’Italia nell’incontro con Angela Merkel. “È chiaro che l’immigrazione sarà una parte importante del colloquio di oggi. L’Italia, anche per la sua posizione geografica, è uno dei paesi più colpiti, e per questo anche un partner con il quale andare avanti ...