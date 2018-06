blogo

: Flash, il Premio Solinas premia l'ironico racconto sul mondo dei fotografi (Video) - SerieTvserie : Flash, il Premio Solinas premia l'ironico racconto sul mondo dei fotografi (Video) - tvblogit : Flash, il Premio Solinas premia l'ironico racconto sul mondo dei fotografi (Video) - IMPERIATV : TG FLASH 23 GIUGNO : SCIOPERO DEI BENZINAI SU STRADE E AUTOSTRADE IL 25 E 26 LUGLIO CERVO TI STREGA CON I FINALIS… -

(Di domenica 24 giugno 2018) Nella serialità italiana mancava qualcuno che affrontasse il tema di chi, quasi sadicamente, accetta di svolgere un lavoro che richiede pazienza, inventiva e tanta passione, ovvero i. Ci ha pensatoa colmare questa lacuna, con un episodio pilota della durata di 25 minuti che si è accaparrato il-La bottega delle Webseries, spazio riservato da Rai Fiction e daper sviluppare idee destinate a nuove forme diseriale come, appunto, le webserie.Dietro ac'è Valerio Vestoso, che ne ha scritto la sceneggiatura e ne cura la regia. L'episodio pilota si potrà vedere su Raitre, venerdì 29 giugno alle 23:25. Chi non vuole aspettare, invece, lo trova in anteprima su Raiplay a questo link. E non aspettare ne vale davvero la pena.prosegui la lettura, ill'suldei) ...