Filippo Tortu | «Senza papà non sarei qui | ha sfidato tutti con gli allenamenti ed ecco il

Atletica - Filippo Tortu : l'italiano più veloce di sempre sui 100 metri : Un'altra promessa italiana dell'Atletica leggera, forse più di una semplice promessa. Il giovanissimo velocista Filippo Tortu, classe 1998, brianzolo di origine sarda, la sera di venerdì 22 giugno al meeting di Madrid è riuscito a correre i 100 metri in meno di 10 secondi (9.99 con vento +0.2) battendo dopo quasi 40 anni il primato stabilito da Pietro Mennea. Grazie a questo eccellente risultato, Filippo Tortu si è guadagnato il titolo di terzo ...

Atletica - Filippo Tortu : “Il record ha un sapore particolare. Un successo costruito su allenamenti diversi dagli altri in Italia” : Semplicemente fantastico. Come definire Filippo Tortu ed il suo incedere sulla pista d’Atletica? Due giorni fa a Madrid, il 20enne delle Fiamme Gialle è entrato nella storia dello sport italiano: primo uomo a coprire la distanza dei 100 metri al di sotto dei 10? (9?99), mettendo in cantina un certo Pietro Mennea e quel 10?01 di Città del Messico, datato 1979. Una prestazione sensazionale che brianzolo ha così raccontato, intervistato dalla ...

Atletica - cori e applausi a Malpensa per Filippo Tortu : “Il record? Lo sognavo da anni - ma non è stata un sorpresa” : “È stata una emoziona unica. Più che battere il record di Mennea è stato bello condividere la gioia di aver abbattuto il muro dei 10 secondi con la mia famiglia e il mio staff che mi hanno seguito a Madrid”. Queste le parole di Filippo Tortu all’arrivo a Malpensa dopo aver battuto il record sui 100 metri di Pietro Mennea. “Era un tempo che sognavo da anni. Non è stata una sorpresa perché nelle gare precedenti mi ero molto ...

Filippo Tortu - l'italiano «a reazione». Il papà allenatore : «Nato per correre» : «Ho capito subito che sarebbe diventato un campione dell'atletica: da bambino non camminava, sprintava». Da bordo dell'aereo che sta riportando a casa Filippo Tortu, il padre-allenatore del neo ...

Filippo Tortu : il padre coach 'così si cresce un campione' : Nella cameretta della sua casa a Carate Brianza, sopra il letto dove di solito i ragazzi affiggono poster di Messi o Cristiano Ronaldo, Filippo Tortu da sempre ha una lavagna. Col gesso bianco segnò ...

Filippo Tortu nella storia : primo azzurro a correre i cento metri sotto i 10" : Era da alcuni anni che il suo nome veniva posto sotto la lente dagli esperti. In tanti, senza scivolare nella classica enfasi pleonastica, avevano iniziato ad intravedere in lui la stoffa del campione. Assecondando tutta la prudenza del caso, costoro si erano prodigati nel prefigurare un futuro dagli esiti luminosi per Filippo Tortu, sulla scia dei big del passato, con la viva speranza che a tali premesse sarebbero, un giorno non proprio ...

Tortu frantuma record Mennea / Atletica - la gioia di Filippo per il primato in 9"99 : orgoglioso per l'Italia : Atletica, Tortu frantuma record Mennea. Nuovo primato italiano al Meeting di Madrid: 9''99 sui 100 metri. Le ultime notizie: terzo bianco sotto i 10 secondi, record battuto dopo 39 anni(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 12:02:00 GMT)

Chi è Filippo Tortu - la 'Freccia' che dopo 39 anni ha archiviato Mennea - ma non il mito - : Io sono felice per questo risultato, ma Pietro ha fatto la storia dello sport Prima di lui ci sono riusciti il francese Christophe Lemaitre che nel 2010 corse in 9'98 e l'azero naturalizzato turco ...

Chi è Filippo Tortu - la 'Freccia' che dopo 39 anni ha archiviato Mennea (ma non il mito) : "Freccia Tortu", l'uomo più veloce d'Italia del nuovo Millennio. Filippo Tortu sulla pista del Municipal Sports Center Moratalaz di Madrid, correndo i 100 metri in 9"99 ha scritto una delle più belle pagine dello sport italiano di sempre. Lo sprinter brianzolo ma di sangue sardo sulla distanza regina del programma olimpico dell'atletica leggera ha migliorato di due centesimi il precedente ...

Filippo Tortu fa segnare il record italiano nei 100 metri : ecco i suoi tempi : La cronaca della gara Nessuno si aspettava, dopo la prima batteria corsa dal velocista milanese, che potesse arrivare proprio ieri sera a Madrid il record italiano di Filippo Tortu . La batteria, ...

Chi è Filippo Tortu - il campione di atletica che ha battuto il record di Pietro Mennea : A trentanove anni di distanza dal tempo realizzato dalla "Freccia del Sud", l'atletica leggera italiana riscrive la sua storia grazie all'impresa del ventenne atleta lombardo di origini sarde: un ragazzo come tutti gli altri, con le stesse passioni di molti suoi coetanei ma con la dinamite nelle gambe.Continua a leggere

Uragano Filippo Tortu - è il nuovo uomo più veloce della storia d'Italia : Milanese di nascita, nonostante la famiglia sarda. Brianzolo di formazione. Faccia pulita, da bambino, e due gambe veloci, molto veloci: Filippo Tortu da venerdì è ufficialmente l'uomo più veloce della...

Filippo Tortu : “Battere il record di Pietro Mennea è sempre stato il mio sogno” : Dopo aver battuto il record della "Freccia del Sud", con il suo secondo posto nei 100 metri al meeting di Madrid, l'atleta brianzolo ha commentato la sua impresa: "Una gioia indescrivibile e il giorno più bello della mia vita. Pietro rimane intoccabile lassù in cima e questo record per me ha un valore fortemente simbolico".Continua a leggere

Filippo Tortu - uno sprazzo di luce nel buio dell’atletica italiana : Semplicemente fantastico. Come definire Filippo Tortu ed il suo incedere sulla pista d’atletica? Ieri a Madrid, il 20enne delle Fiamme Gialle è entrato nella storia dello sport italiano: primo uomo a coprire la distanza dei 100 metri al di sotto dei 10″ (9″99), mettendo in cantina un certo Pietro Mennea e quel 10″01 di Città del Messico, datato 1979. L’Italia ha un nuovo campione? Forse sì ma non può e non deve ...