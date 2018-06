Fi : Botta e risposta Toti-Carfagna su futuro partito e centrodestra : Roma, 24 giu. (AdnKronos) – Botta e risposta tra Giovanni Toti e Mara Carfagna sul futuro di Forza Italia. “La fuga ci sarà se non arriveranno risposte -paventa il primo in un’intervista a ‘La Stampa’- Gli elettori e i dirigenti, lasciati senza progetti, senza nemmeno la possibilità di discuterne, è ovvio che tendano a essere attratti da suggestioni diverse. Ma io credo che dobbiamo smettere di preoccuparci della ...

Fi : Botta e risposta Toti-Carfagna su futuro partito e centrodestra (2) : (AdnKronos) – “Se devo immaginare il centrodestra del futuro, continuo a pensare -prosegue la vicepresidente della Camera- alla felice intuizione di Silvio Berlusconi: una federazione di forze, diverse ma non incompatibili, plurale e a trazione moderata e liberale. Se poi vogliamo parlare di selezione della classe dirigente, ti ricordo che molti di noi sono stati cooptati da Silvio Berlusconi. Ma ritenerlo un peccato originale da cui ...

Vaccini : nuovo Botta e risposta tra Burioni e il Codacons : “Codacons sempre in prima linea nel difendere i diritti dei virus e dei batteri”. Così l’immunologo Roberto Burioni ha risposto oggi su Twitter all’annuncio dell’associazione di volerlo denunciare all’Ordine dei medici, dopo le dichiarazioni contro le parole del vicepremier Salvini sui Vaccini. “Oramai Burioni – controbatte il presidente Carlo Rienzi – è in preda al delirio più totale e ...

Vaccini : Botta e risposta tra Di Maio e Salvini : Le dichiarazioni di oggi di Salvini hanno sollevato un polverone. Il leader leghista ha definito "inutili" e "in alcuni casi dannosi" i 10 Vaccini attualmente previsti. A Salvini ha risposto Di Maio, ricordando gli impegni presi sottoscrivendo il contratto di Governo: "Il contratto parla chiarissimo: noi vogliamo rivedere il decreto Lorenzin ma nel senso semplicemente di poter assicurare comunque una tutela vaccinale alle persone e ...

Vaccini : Botta e risposta tra Di Maio e Salvini. Grillo : "Sono fondamentali" : Le dichiarazioni di oggi di Salvini hanno sollevato un polverone. Il leader leghista ha definito "inutili" e "in alcuni casi dannosi" i 10 Vaccini attualmente previsti. A Salvini ha risposto Di Maio, ricordando gli impegni presi sottoscrivendo il contratto di Governo: "Il contratto parla chiarissimo: noi vogliamo rivedere il decreto Lorenzin ma nel senso semplicemente di poter assicurare comunque una tutela vaccinale alle persone e ...

Botta e risposta Salvini-Saviano : Dopo la polemica sulle sue dichiarazioni sulla scorta a Roberto Saviano , il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna a parlare dello scrittore rivolgendogli un invito. "Saviano come Falcone e ...

Vaccini - è polemica : per Salvini “10 obbligatori sono inutili” - Botta e risposta con Burioni - alt di Grillo e Di Maio : Di Vaccini e conseguente obbligo se n’è già ampiamente discusso lo scorso anno, quando in seguito a un preoccupante aumento dei casi di morbillo, si era reso necessario re-introdurne l’obbligatorietà al fine di garantire l’immunità di gregge. Il Decreto Legge sulla prevenzione vaccinale è stato approvato il 7 giugno 2017, causando non poche polemiche e proteste dei no-vax. A poco più di un anno, il tema ritorna a fare ...

Merkel a Conte : “La bozza Ue sui migranti sarà accantonata”. Botta e risposta Macron-Di Maio : In un post su Facebook il premier Giuseppe Conte fa sapere di aver ricevuto una telefonata della cancelliera Angela Merkel «preoccupata della possibilità che potessi non partecipare al pre-vertice di domenica a Bruxelles» per protestare contro un testo già preconfezionato sui migranti. «La Cancelliera - scrive Conte - ha chiarito che c’è stato un m...

Sergio Ramos vs Maradona : duro Botta e risposta a distanza! : Sergio Ramos vs Maradona un duello a distanza tra i due che ha “coinvolto” anche Leo Messi: dure staffilata da ambe due le parti “In Argentina sanno benissimo che Maradona è distante anni luce dal calciatore più forte della storia dell’Argentina ovvero Leo Messi”. botta e risposta a distanza tra Sergio Ramos e Diego Armando Maradona. A dar fuoco alle polveri era stato l’argentino il quale nei confronti dello ...

Dazi affossano le Borse - nuovo Botta e risposta Usa-Cina : L'unica nota positiva della battaglia a tutto campo a colpi di Dazi tra le due maggiori potenze economiche al mondo è che la Cina per il momento non ha invocato il ricorso a eventuali opzioni ...

Nave Aquarius arriva a Valencia. Botta e risposta Salvini-Renzi | : Il vicepremier: "Finito di fare gli zerbini. Dopo navi Ong, potremmo fermare anche quelle che arrivano nei nostri porti cariche di riso cambogiano". Renzi lo attacca: "Ha fatto il bullo con 629 poveri ...

Gossip Temptation Island : Botta e risposta tra Nicola Panico e Chiofalo : Nicola Panico e Francesco Chiofalo ripensano a Temptation Island Tra poco meno di un mese inizierà una nuova edizione di Temptation Island. Tuttavia le registrazioni sono già iniziate in questi giorni. E a tal proposito poco fa è stata annunciata la prima coppia ufficiale, che parteciperà al programma più piccante della stagione estiva: Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due ex protagonisti del Trono Over del popolare dating show prodotto e ...

Migranti : duro Botta e risposta tra italia e Francia. L'Ue triplica il budget : Solidale con l'italia, invece, il primo ministro ungherese Viktor Orban che parla di "un grande momento che potrebbe davvero portare cambiamenti nella politica europea sulle migrazioni". Palazzo ...