' Ferrari Cavalcade' | passione per le rosse - Repubblica it

repubblica

: Cavalcade, il Barnum delle Ferrari fa show sulle Dolomiti [news aggiornata alle 09:17] - repubblica : Cavalcade, il Barnum delle Ferrari fa show sulle Dolomiti [news aggiornata alle 09:17] - antigone726 : RT @rep_motori: Ferrari Cavalcade, le Rosse sulle Dolomiti - RonSmallenburg : RT @rep_motori: Ferrari Cavalcade, le Rosse sulle Dolomiti -

(Di domenica 24 giugno 2018) La manifestazione è stata organizzata anche per far conoscere ed apprezzare ancora di più le bellezze paesaggistiche, artistiche e enogastronomiche dell'Italia in tutto il mondo. Una filosofia che ...