Federer-Coric finale Halle 2018 | dove e come vedere la diretta in tv e streaming

Federer Coric/ Diretta finale Halle 2018 streaming video e tv - orario della partita (tennis) : Diretta Federer Coric finale Halle 2018 streaming video e tv, orario della partita di tennis decisiva per il torneo Atp 500 sull'erba in Germania (24 giugno)(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 03:46:00 GMT)

ATP Halle - Bautista-Agut dà forfait dopo 5 game : Borna Coric raggiunge Federer in finale : Borna Coric è il secondo finalista dell’ATP di Halle: il tennista croato sfrutta il forfait di Roberto Bautista-Agut e raggiunge Federer in finale dopo la vittoria di Federer su Kudla, il secondo matc in programma nella giornata dell’ATP di Halle ha premiato Borna Coric come secondo finalista del torneo. A dire il vero, il tennista croato non si è ‘guadagnato’ sul campo il passaggio del turno. Coric infatti ha sfruttato il forfait di Roberto ...