Febbre suina | altri quattro maiali abbattuti in Sardegna 

(Di domenica 24 giugno 2018) L’Unità di Progetto per l’eradicazione della Pesteafricana in Sardegna comunica che oggi, in agro di Belvì, sono statisuini non registrati all’anagrafe animale, mai sottoposti ai dovuti controlli sanitari e di ignota proprietà. Alle attività hanno partecipato gli uomini del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale e i veterinari dell’ATS. Già da ieri il personale del Corpo forestale della stazione di Aritzo era intervenuto per confinare i suini, individuati all’interno di una proprietà privata, e garantirne la sorveglianza notturna. L’operazione è stata condotta in stretta collaborazione con il sindaco, Sebastiano Casula, che ha prontamente firmato l’ordinanza di abbattimento degli animali e messo a disposizione un mezzo meccanico per l’infossamento delle carcasse. Le attività odierne, precisa l’Unità di ...