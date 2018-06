Fauna selvatica | in Liguria nuova normativa per rispondere alle richieste del settore

meteoweb.eu

(Di domenica 24 giugno 2018) “Dopo l’impugnazione del governo abbiamo fatto unalegge sfruttando quanto avviene all’interno dei parchi e delle aree protette dove paradossalmente le operazioni con i coadiutori si possono svolgere per il contenimento di cinghiali. Abbiamo poi dovuto approvare una serie di regolamenti sui nuovi corsi che si sono svolti in queste settimane per centinaia di operatori a disposizione e speriamo quindi di essere operativi a breve“: lo ha dichiarato all‘Adnkronos Stefano Mai, assessore regionale all’Agricoltura con delega alla caccia, in riferimento al problema del contenimento dellapolitiche di sostegno agli agricoltori attuate in. La Regione ha elaborato unaperdelagricolo, a seguito dei danni subiticoltivazioni dspecie selvatiche come cinghiali, daini e ...