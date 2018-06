Fallout 76 | un gruppo di appassionati ha già realizzato una mappa del gioco

eurogamer

(Di domenica 24 giugno 2018) Non vi è dubbio alcuno che la community diattorno asia sicuramente una tra le più folte e affezionate, e a dimostrarlo vi è anche questa notizia.Come riporta Dualshockers, undi fan del, in seguito all'annuncio, si è messo a riprodurre una dettagliatadel mondo dibasandosi minuziosamente su tutti i trailer, i video gameplay e ogni genere di filmato inerente iluscito fino ad oggi. Questi dettagli sono stati intrecciati con unaprovvisoria intravista in un documentario contente pochi altri dettagli confermati da Bethesda, ed ilè fatto. Potete vedere di persona il risultato, riportato qui di seguito:Il risultato è unafan made ora giunta alla sua sesta versione. I fan continuano infatti a rimaneggiarla aggiornandola con tutte le novità del momento.Read more…