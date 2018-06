F1 | Francia | vince Hamilton | 3 o Raikkonen

Formula 1 Francia : vince Hamilton su Verstappen e Raikkonen. Vettel quinto : La cronaca con Twitter Tweets by autosprintLIVE Tutte le news di In Diretta

F1 - GP Francia 2018 : HAMILTON VINCE IN SCIOLTEZZA - RAIKKONEN SALVA LA DOMENICA FERRARI : F1, GP FRANCIA 2018 : Lewis HAMILTON VINCE il GP FRANCIA 2018 e si riprende la vetta del mondiale, complice anche l’errore in partenza di Sebastian Vettel che lo costringe ad una rimonta fino alla quinta posizione. Verstappen e RAIKKONEN competano il podio con Ricciardo quarto. Bottas è sesto mentre l’eroe del weekend Charles Leclerc centra un altro, ottimo, decimo posto, che frutta un altro punto per l’Afla ...

F2 - Francia. Spettacolo ok - motori ko. Vince De Vries : A Le Castellet la gara sprint di F2 parte con la novità Makino nella prima piazzola, a causa della squalifica di Roberto Mehri dopo la Feature Race per via della pressione delle gomme non conforme al ...

Crolla l'Argentina con la Croazia - Messi ad un passo dall'eliminazione. La Francia vince : L'albiceleste sconfitta per 3 a 0. I francesi passano agli ottavi di finale. Oggi Serbia-Svizzera, Nigeria-Islanda ma soprattutto Brasile-Costarica--È tornato il sorriso sul volto di Neymar, dopo l'allarme per il dolore alla caviglia destra che lo aveva costretto ad abbandonare il riscaldamento di martedì scorso. Anche ieri il fuoriclasse del Paris Saint Germain si è allenato con i compagni, e sarà regolarmente in campo a San Pietroburgo ...

Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia punta a vincere il medagliere! Battaglia in arrivo con Francia e Spagna : L’Italia è la potenza sportiva indiscussa del Mare Nostrum: una supremazia indiscussa a livello generale e che si è sempre manifestata in tutta la sua forza dirompente ai Giochi del Mediterraneo, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano su questo ricco specchio d’acqua. La nostra Nazione ha conquistato 2147 medaglie (820 ori, 685 argenti, 642 bronzi): nessuno come noi in 17 edizioni, un vero e proprio dominio ...

Scherma - Europei 2018 : Italia giù dal podio nella sciabola femminile. La Francia rimonta e vince all’ultima stoccata : L’ultima stoccata è francese ed è così che sfuma la medaglia di bronzo per l’Italia nella prova a squadre di sciabola femminile agli Europei di Novi Sad. La Francia supera l’Italia per 45-44 e lascia giù dal podio il quartetto azzurro (Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio e Loreta Gulotta), che difendeva il titolo dell’anno scorso. Una sfida che ha visto le francesi cominciare meglio e andare sul 20-17, ma poi ...

Open di Francia - sfuma il sogno della finale per Cecchinato - vince Thiem : 3 sfuma il sogno [VIDEO] di Marco Cecchinato al torneo di Parigi. Sulla terra rossa del Roland Garros, il tennista siciliano si ferma in semifinale, superato in tre set dall'austriaco Dominic Thiem: 7-5, 7-6 e 6-1. Il secondo finalista è Rafael Nadal. Numero 1 al mondo vittorioso 6-4, 6-1 e 6-2 sull'argentino Juan Martin Del Potro, in oltre due ore di gioco. La finale tra Nadal, a caccia dell'undicesima affermazione nello Slam ...

Mondiali Russia 2018 : vince la Francia. Incubo Messi dagli 11 metri. Bene Danimarca e Croazia : vince LA FRANCIA- Una seconda giornata di Russia 2018 ricca di colpi di scena. vince la Francia nel match delle 12:00, decidono i gol di Griezmann e un autogol australiano. Francia confusa e poco cinica. Sorpresa totale nel match delle 15:00: l’Argentina impatta sull’Islanda. Decisivo l’errore dagli undici metri di Messi. 1-1 il finale. Inizia […] L'articolo Mondiali Russia 2018: vince la Francia. Incubo Messi dagli 11 ...

