F1 – Tutte le emozioni del Gp di Francia negli scatti più belli | la FOTOGALLERY della

sportfair

: Tutte le emozioni della fase finale della #JuventusAcademyWorldCup! ?????? ?? ?? - juventusfc : Tutte le emozioni della fase finale della #JuventusAcademyWorldCup! ?????? ?? ?? - LauraForese : 'E a volte penso che tu abbia un'anima più grande della Terra. Così contieni anche me e tutte le cose.' ??? •… - alexxxxio : RT @soc_rep: Anche oggi @photomarathonit unisce tantissimi appassionati di fotografia di tutte le età, riuscendo nell'obiettivo di farci ap… -

(Di domenica 24 giugno 2018) Le foto più belle del Gp diche si è svolto sul circuito intitolato a Paul Ricard Lewis Hamilton vince il Gp die torna in testa alla classifica piloti del campionato mondiale di Formula Uno. A Le Castellet il pilota britannico colleziona la sua terza vittoria di stagione seguito da Max Verstappen e Kimi Raikkonen, cheultimi giri ha beffato Daniel Ricciardo con un sorpasso magnifico. Sebastian Vettel, dopo l’incidente con Valtteri Bottas al via, è stato costretto ad una rimonta dalla penultima posizione, che gli consegna il quinto posto. Il finlandeseMercedes, invece, partito dalla prima fila nella griglia di partenza, giunge solo settimo al traguardo. Scorri la gallery per vedere le foto più belle del Gp di. Fai clic qui per vedere lo slideshow. L'articolo F1 –ledel Gp dipiù: la...