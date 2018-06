F1 | Ricciardo mastica amaro | “un problema all’ala anteriore non mi ha permesso di salire

sportfair

(Di domenica 24 giugno 2018) Il pilota australiano ha analizzato la sua prestazione nel Gp di Francia, rivelando di aver dovuto far fronte ad unall’alaPodio solo sfiorato per Danielnel Gp di Francia, il pilota australiano accarezza la possibilità di chiudere terzo per larghi tratti di gara, prima di arrendersi alla rimonta di Raikkonen. Photo4 / LaPresse Un sorpasso subito per colpa del guaio occorso all’ala, unche ha costretto il driver della Red Bull a chiudere in quarta posizione: “ho avuto unall’ala, due giri prima del nostro pit stop la parte sinistra era rotta. Ho sentito sul rettilineo qualcosa di anomalo, il team ha visto questoal pit ma non ha avuto tempo per intervenire. Cinque-dieci giri dopo si è rotta anche la parte destra dell’alae, alla fine, era come se fosse un’ala da ...