F1 | Hamilton scalza Vettel e si riprende la leadership | ecco la nuova classifica piloti

(Di domenica 24 giugno 2018) Il pilota della Mercedes vince il Gp di Francia e salemente in testa allapaga il contatto al via con Bottas Anonimo in Canada, devastante in Francia. Cambia il continente e cambia anche Lewis, splendido sul circuito francese che torna ad ospitare la Formula 1 dopo quasi vent’anni. Il campione del mondo piazza il suo vessillo su Le Castellet e sila vetta dellando unprotagonista di una gara dai due volti.ladopo il Gp di Francia: Lewis145 Sebastian131 Daniel Ricciardo 96 Valtteri Bottas 92 Kimi Raikkonen 83 Max Verstappen 68 Nico Hulkenberg 34 Fernando Alonso 32 Carlos Sainz 28 Kevin Magnussen 27 Pierre Gasly 18 Sergio Perez 17 Esteban Ocon 11 Charles Leclerc 11 Stoffel Vandoorne 8 Lance Stroll 4 Marcus Ericsson 2 Brandon Hartley 1 Sergej Sirotkin 0 Romain ...