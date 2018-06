F1 | Gp Francia riparte | Hamilton in testa | Vettel 17 o

F1 - GP Francia 2018 : riparte il duello Vettel-Hamilton su un circuito tutto da scoprire : Sono passate sette gare nel Mondiale di Formula Uno 2018 , esattamente un terzo della stagione e, sostanzialmente, non è successo niente. No, non siamo impazziti, molto è già avvenuto, come le tre vittorie (e quattro pole position di Sebastian Vettel) oppure i cinque podi (con due successi) di Lewis Hamilton, per giungere ai quattro secondi posti di Valtteri Bottas. Sul fronte della emozionante sfida al vertice proprio tra i due piloti quattro ...

F1 - GP Francia 2018 : riparte la sfida tra Ferrari e Mercedes. Con le gomme sfavorevoli per Maranello… : Il circus della Formula Uno sbarca in Francia dopo 10 anni esatti (non si correva in terra transalpina dal lontano 2008 quando si disputò l’ultima gara a Magny-Cours) e arriva al circuito Paul Ricard di Le Castellet dove la classe regina non era di scena dal 1990. Il tracciato, lungo 5842 metri, è particolarmente veloce e rappresenterà una bella sfida per tecnici ed ingegneri delle varie scuderie per trovare il giusto ...