F1 - GP Francia | Raikkonen | ' Siamo stati veloci per tutta la gara'

VIDEO F1 - GP Francia 2018 : gli highlights della gara. Rimonta epica di Vettel - Raikkonen fenomenale : che sorpasso su Ricciardo! : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. Il britannico della Mercedes ha dominato la gara ed è tornato in testa alla classifica generale con 14 punti di vantaggio su Sebastian Vettel: il tedesco della Ferrari ha tamponato Valtteri Bottas al via, poi ha inscenato una grande gara di Rimonta conclusa in quinta piazza. Bella prova di Kimi Raikkonen che ha chiuso in terza posizione. Di seguito il VIDEO con gli ...

Francia : Hamilton - Verstappen - Raikkonen. Errore Vettel al via : Partito dalla pole, il pilota della Mercedes Lewis Hamilton ha vinto in tranquillità il suo primo GP di Francia, tagliando il traguardo con 7 secondi sulla Red Bull di Max Verstappen, con la Ferrari di Kimi Raikkonen a completare il podio (eh già, il sempre criticato Kimi di nuovo sul podio…). Quarto, nonostante i problemi […] L'articolo Francia: Hamilton, Verstappen, Raikkonen. Errore Vettel al via sembra essere il primo su ...

Kimi Raikkonen - GP Francia 2018 : “Buona gara - avevamo velocità : ottimo podio. Divertito con i sorpassi” : Kimi Raikkonen è riuscito a conquistare il terzo posto nel GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Ferrari è salito sul podio grazie a un bel sorpasso nel finale su Dani Ricciardo, sfruttando al meglio anche l’incidente di Sebastian Vettel e Valtteri Bottas al via. Queste le dichiarazioni che lo scandinavo ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara: “Abbiamo fatto una buona gara, ...

F1 GP Francia : vince Hamilton - sul podio con Verstappen e Raikkonen : Cronaca C'è il sole al Paul Ricard quando si scaldano i motori a pochi minuti dal via della 59esima edizione del GP di Francia. Situazione gomme: Mercedes e Red Bull sono su supersoft usata, McLaren ,...

F1 – Raikkonen riassume con una battuta il suo ‘successo’ nel Gp di Francia : “semplicemente sono stato lontano dai guai” : Kimi Raikkonen parla del Gp di Francia che l’ha visto protagonista sul terzo gradino del podio, le impressioni del pilota della Ferrari Lewis Hamilton vince il Gp di Francia e torna in testa alla classifica piloti del campionato mondiale di Formula Uno. A Le Castellet il pilota britannico colleziona la sua terza vittoria di stagione seguito da Max Verstappen e Kimi Raikkonen, che negli ultimi giri ha beffato Daniel Ricciardo con un ...

Gp Francia - Raikkonen : 'Rimonta perché avevamo tanta velocità' : Roma, 24 giu. , askanews, Terzo posto per Kimi Raikkonen nel gp di Francia di F1, ottava prova del mondiale corso sulla rinnovata pista di Le Castellet. 'C'è stata una partenza abbastanza caotica ...

Formula 1 - GP di Francia 2018 : vince Hamilton - torna leader. Raikkonen terzo - Vettel quinto in rimonta : Di seguito tempi e cronaca # Driver Time 1 Hamilton 0 2 VERSTAPPEN +7.090 3 Raikkonen +25.888 4 RICCIARDO +34.736 5 Vettel +61.935 6 MAGNUSSEN +79.364 7 BOTTAS +80.632 8 SAINZ +87.184 9 HULKENBERG +...

F1 – Hamilton entusiasta - Verstappen contento e Raikkonen felice della rimonta : le impressioni a caldo dei piloti dopo il Gp di Francia : Hamilton, Verstappen e Raikkonen parlano dopo la gara sul circuito intitolato a Paul Ricard: le impressioni a caldo dei piloti Lewis Hamilton vince il Gp di Francia e torna in testa alla classifica piloti del campionato mondiale di Formula Uno. A Le Castellet il pilota britannico colleziona la sua terza vittoria di stagione seguito da Max Verstappen e Kimi Raikkonen, che negli ultimi giri ha beffato Daniel Ricciardo con un sorpasso magnifico. ...

F1 - GP Francia 2018 : HAMILTON VINCE IN SCIOLTEZZA - RAIKKONEN SALVA LA DOMENICA FERRARI : F1, GP FRANCIA 2018 : Lewis HAMILTON VINCE il GP FRANCIA 2018 e si riprende la vetta del mondiale, complice anche l’errore in partenza di Sebastian Vettel che lo costringe ad una rimonta fino alla quinta posizione. Verstappen e RAIKKONEN competano il podio con Ricciardo quarto. Bottas è sesto mentre l’eroe del weekend Charles Leclerc centra un altro, ottimo, decimo posto, che frutta un altro punto per l’Afla ...

VIDEO F1 - Kimi Raikkonen sorpassa Dani Ricciardo nel finale - podio nel GP di Francia! : Kimi Raikkonen ha conquistato il terzo posto nel GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Ferrari è riuscito a salire sul podio grazie a un sorpasso nel finale ai danni di Dani Ricciardo. Di seguito il VIDEO con la manovra dell’ex Campione del Mondo capace di superare l’australiano della Red Bull. FOTOCATTAGNI Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

F1 - GP Francia 2018 : Lewis Hamilton domina la gara davanti a Verstappen e Raikkonen - quinto Vettel : Lewis Hamilton (Mercedes) vince in scioltezza il Gran Premio di Francia di Formula Uno 2018 e torna in vetta alla classifica del Mondiale (con +14 punti), approfittando dei guai di Sebastian Vettel (Ferrari) che hanno fatto concludere la gara al tedesco in quinta posizione. Molta parte della corsa odierna si è decisa alla partenza, con il ferrarista che, provando l’attacco a Hamilton, è andato a colpire il suo compagno Valtteri Bottas ...

F1 - Gp di Francia 2018 : Hamilton vince - Vettel scontro e rimonta finale - Raikkonen 3° Ferrari e Mercedes - l’impatto : A Le Castellet Seb si scontra con Bottas in partenza si ferma e viene penalizzato poi recupera e termina quinto. Secondo Verstappen e terzo Raikkonen