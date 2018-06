F1 | GP Francia 2018 | orario d’inizio e come seguirlo in tv

oasport

(Di domenica 24 giugno 2018) Oggi domenica 24 giugno si corre il GP di, tappa del Mondiale F1. Sul circuito Paul Ricard di Le Castellet andrà in scena una gara chiave per le sorti dell’intero campionato: Sebastian Vettel si trova in testa alla classifica generale dopo il dominio inscenato a Montreal ma ha un solo punto di vantaggio su Lewis Hamilton che si presenta sul circuito transalpino con l’obiettivo di sovvertire le gerarchie. Il britannico della Mercedes sembra avere una marcia in più ma le Ferrari sono estremamente competitive sul passo gara e hanno tutte le carte in regola per lottare per un risultato importante, fondamentale in questo inizio estate: con cinque gare in sei settimane non sono ammessi passi falsi, la corsa verso il titolo iridato si potrebbe proprio decidere in questo frangente. Ora ai due grandi contendenti, andranno tenuti in considerazione anche i compagni di ...