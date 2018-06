: F1: Gp di Francia a Hamiltom,Kimi terzo - TelevideoRai101 : F1: Gp di Francia a Hamiltom,Kimi terzo -

Al Paul Ricard vince Hamilton davanti a Verstappen e Raikkonen. Vettel quinto. Partenza in salita per Vettel, protagonista di una collisione con Bottas.Ala della Ferrari danneggiata e sostituita, poi safety car.Hamilton leader, Vettel si trova 16° e penalizzato di 5" per lo scontro con la Mercedes. Il tedesco comunque risale con determinazione,mentre Raikkonen va al 4° posto,Seb è protagonista di una rimonta incredibile:al giro 20 è 5°, poi 3°,ma le gomme soffrono.Le cambia al 41° giro ed è 5°.Raikkonen passa Ricciardo e va sul podio.(Di domenica 24 giugno 2018)