F1 Francia | Vettel subito ai box

F1 - GP Francia 2018 : Sebastian Vettel penalizzato! 5 secondi per il contatto con Bottas al via : cosa succederà in gara? : L’incidente alla prima curva del GP di Francia 2018 non è passato inosservato ai commissari di gara che hanno deciso di infliggere cinque secondi di penalità a Sebastian Vettel a causa del contatto con Valtteri Bottas. Il tedesco della Ferrari è stata ritenuto colpevole: dopo un ottimo start, infatti, il leader del Mondiale F1 ha cercato di sorpassare il finlandese della Mercedes ma lo ha tamponato frenando in ritardo alla prima curva. I ...

DIRETTA/ Formula 1 Gp Francia 2018 - F1 gara live SKY : Vettel tampona Bottas al via - Hamilton leader : DIRETTA Formula 1 F1 gara live Gp Francia 2018 Le Castellet: ordine d'arrivo, vincitore e podio dell’ottava gara della stagione (oggi domenica 24 giugno). Partenza da dimenticare per Sebastian Vettel che nel tentativo di affiancare Valtteri Bottas lo tampona mandandolo in testacoda e provocandogli la foratura dello pneumatico posteriore sinistro. La gara del Gran Premio di Francia 2018 di Formula 1 dal circuito di Le Castellet sarà ...

F1 - GP Francia 2018 : gara ricca di incognite a Le Castellet. Sebastian Vettel ha il passo per sfidare Lewis Hamilton : gara tutta da vivere oggi a Le Castellet (partenza alle 16.10). È Lewis Hamilton a scattare dalla prima fila nel GP di Francia, davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas e a Sebastian Vettel, costretto ad inseguire in terza posizione, dopo aver limitato i danni in una qualifica dominata dalle due Mercedes. La sfida iridata tra Seb e Lewis vivrà un altro intrigante round in Francia: Hamilton potrà contare sulla presenza di Bottas in prima ...

Gp Francia - Vettel : 'Ho esagerato un po' cercando il giro' : Roma, 23 giu. , askanews, 'Ho cercato il giro fantastico ma non mi è venuto'. Sebastian Vettel commenta così il suo terzo tempo in griglia per il Gp di Francia in programma domani sul circuito di Le ...