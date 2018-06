F1 Francia | 5 secondi di penalità per Vettel

F1 - GP Francia 2018 : Sebastian Vettel penalizzato! 5 secondi per il contatto con Bottas al via : cosa succederà in gara? : L’incidente alla prima curva del GP di Francia 2018 non è passato inosservato ai commissari di gara che hanno deciso di infliggere cinque secondi di penalità a Sebastian Vettel a causa del contatto con Valtteri Bottas. Il tedesco della Ferrari è stata ritenuto colpevole: dopo un ottimo start, infatti, il leader del Mondiale F1 ha cercato di sorpassare il finlandese della Mercedes ma lo ha tamponato frenando in ritardo alla prima curva. I ...