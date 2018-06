F1 Francia 2018 | Gara - Diretta Esclusiva su Sky Sport 1 HD Differita TV8

LIVE Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia e Spagna a braccetto in testa - ora la Francia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche di Ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo 2018 . A Tarragona ( Spagna ) si disputa la prima parte del turno di qualificazione che però assegnerà anche le medaglie della prova a squadra. L’ Italia vuole essere assoluta protagonista e proverà a puntare all’oro nel team event e a ottenere diverse qualificazioni alle Finali di Specialità: oggi ci cimenteremo con volteggio e ...

DIRETTA/ Formula 1 Gp Francia 2018 - F1 qualifiche live : Hamilton in pole - Raikkonen sfoga la sua rabbia così.. : DIRETTA Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp Francia 2018 a Le Castellet: cronaca e tempi delle due sessioni in programma (oggi sabato 23 giugno)(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 19:50:00 GMT)

F1 - GP Francia 2018 : programma - orario e tv della gara : Ci attende una gara entusiasmante, domani, nel GP di Francia . Sebastian Vettel si presenta sul nuovo circuito di Le Castellet come leader del Mondiale, con un solo punto di vantaggio su Lewis Hamilton. Il ferrarista dovrà quindi difendere l’esiguo vantaggio in un appuntamento che vede la Mercedes montare la nuova power unit, aggiornata ed evoluta. Ma la Rossa è pronta a battagliare anche in terra francese. La gara del GP di Francia è in ...

Kimi Raikkonen - GP Francia 2018 : “Nella Q3 ho sbagliato troppo - domani proveremo a spingere” : Deludente sesto posto per Kimi Raikkonen nelle qualifiche del Gran Premio di Francia di Formula Uno 2018 sul tracciato di Le Castellet. Il pilota finlandese chiude ad un secondo di distacco dalla pole position di Lewis Hamilton, con un finale nel quale ha commesso davvero troppi errori. Il primo tentativo della Q3 lo ha visto perdere addirittura sette decimi nell’ultimo settore, quindi è rientrato in pista con un nuovo set di gomme, ha ...

Lewis Hamilton - GP Francia 2018 : “Qualifiche abbastanza semplici. Contento per la pole ma potevo fare meglio” : “Devo dire che non è andata male oggi“. Così Lewis Hamilton ha commentato le qualifiche del GP di Francia. Il campione del mondo in carica ha ottenuto la pole position al termine di una giornata praticamente dominata dalla Mercedes. “È stata un’ottima qualifica per noi“, ha poi proseguito Hamilton in conferenza stampa. “Il team ha fatto un grande lavoro, mettendo insieme la macchina di cui io e Valtteri ...