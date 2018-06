F1 | Bottas non le manda a dire a Vettel | “ho frenato tardi ma gli ho lasciato lo spazio

F1 - Bottas mette le mani avanti in vista del Gp di Francia : “la Mercedes non è la favorita per la vittoria” : Valtteri Bottas ha parlato del prossimo Gran Premio di Francia, sottolineando come la Mercedes non sarà la favorita per la vittoria Vettel per difendere il primato, Hamilton per riprenderselo dopo la batosta di Montreal. Il Gp di Francia, che torna 28 anni dopo l’ultima volta al Paul Ricard, si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena, con la solita sfida tra Ferrari e Mercedes pronta a vivere l’ennesimo capitolo. Photo4 / ...

Valtteri Bottas - GP Canada 2018 : “Non potevo andare oltre il secondo posto - alla fine ero in crisi con il carburante..” : Valtteri Bottas chiude il Gran Premio del Canada con una seconda posizione che sembra davvero il massimo che oggi il finlandese potesse conquistare. La sua Mercedes non era alla pari della Ferrari in fatto di potenza e si deve accontentare della piazza d’onore. Anzi, nel finale deve addirittura difendersi da uno scatenato Max Verstappen che, per poco, non lo riesce ad attaccare proprio in extremis. Nel bilancio di fine gara, il bicchiere ...

F1 - Bottas non si fida di Ferrari e Red Bull : “mi aspetto una qualifica tiratissima - ci sarà da divertirsi” : Il pilota finlandese non ha brillato in qualifica, tuttavia resta fiducioso in vista delle qualifiche del Gp del Canada, che saranno a suo dire tiratissime Un venerdì in chiaroscuro per Valtteri Bottas, il pilota finlandese non ha brillanto nelle due sessioni di prove libere disputatesi ieri in Canada, prendendo una bastonata dal compagno di squadra a parità di gomme. Photo4 / LaPresse Nonostante questo, il driver di Nastola non è apparso ...

F1 Monaco - Bottas : «Mi sono limitato per non finire contro un muro» : MONTECARLO - Tutto sommato Bottas può essere soddisfatto. Partirà dal 5° posto ma dopo le difficoltà con le gomme dimostrate oggi poteva andare peggio: 'Il bilanciamento era discreto ma mancava ...

F1 - Bottas preoccupato : “la macchina non è stata grandiosa in mattinata - ma possiamo lottare per la pole” : Valtteri Bottas non è apparso abbastanza soddisfatto del comportamento della Mercedes nelle prime due libere, anche se la pole non è utopia Giornata positiva per la Mercedes quella andata in scena ieri a Montecarlo, nel corso della quale Hamilton e Bottas hanno raccolto dati importanti in vista di qualifiche e gara. Niente posizioni di vertice, prenotate dalle due Red Bull di Ricciardo e Verstappen, ma ottimi riferimenti cronometrici soprattutto ...