Erdogan verso il trionfo | la Turchia è nelle sue mani

Elezioni in Turchia - il presidente Erdogan verso la riconferma : l’opposizione denuncia brogli : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan va verso la riconferma. Stando agli exit poll che si stanno diffondendo in queste ore, Erdogan avrebbe raggiunto oltre il 50 per cento dei consensi sia alle presidenziali sia alle parlamentari. L'opposizione denuncia brogli e sostiene che lo sfidante repubblicano Ince sarebbe in vantaggio.Continua a leggere

Turchia verso elezioni - Ince ed Aksener : i candidati che fanno tremare Erdogan : Istanbul, 15 giu. , askanews, Mancano nove giorni alle elezioni presidenziali e legislative in Turchia, ed è la prima volta in una lunga parabola politica che il presidente Recep Tayyip Erdogan dimostra di essere così preoccupato per il risultato elettorale. Tanto che in un video circolato sui social media suscitando un enorme scandalo …

Turchia verso elezioni - allarme economia per Erdogan : Istanbul, 13 giu. , askanews, Il terremoto dell'economia turca generato nelle scorse settimane dal crollo inarrestabile della lira turca di fronte al dollaro non sembra attutirsi. La settimana scorsa la Banca Centrale ha deciso di aumentare i tassi ...

Erdogan all'Austria : “Chiusura moschee è guerra di religione”/ “Si va verso scontro Crociati-Mezzaluna” : Erdogan all'Austria dopo chiusura moschee ed espulsione imam: “guerra di religione. Si va verso scontro Crociati-Mezzaluna”. Le ultime notizie sul presidente turco(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 09:49:00 GMT)

