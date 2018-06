ELEZIONI IN TURCHIA Sondaggi e ultime notizie | insulti a Erdogan sui social | 6 arresti a

Turchia - ELEZIONI anticipate : urne aperte. Erdogan vuole blindare il potere : Teleborsa, - elezioni anticipate in Turchia, probabilmente le più importanti degli ultimi anni e dagli esiti non completamente scontati. Al voto sono chiamati quasi 60 milioni di elettori negli oltre ...

ELEZIONI in Turchia : Erdogan vuole tutto il potere - ma l'esito non è scontato : Il suo sfidante principale Muharrem Ince, candidato del socialdemocratico Chp, promette di dargli del filo da torcere

Tutto sulle ELEZIONI in Turchia : Si vota oggi, sia per il parlamento che per il presidente: quattro partiti di opposizione si presentano uniti contro Erdogan, la cui vittoria è meno scontata che in passato

Le ELEZIONI in Turchia sono lo scontro tra due piani per immigrati e Siria : Roma. Domenica in Turchia ci sono doppie elezioni per decidere il nuovo presidente e per formare un nuovo Parlamento e anche lì l'immigrazione straniera è uno dei temi in assoluto più discussi dai politici – con la differenza che i turchi in questi anni hanno sistemato tre milioni e mezzo di profugh

Turchia verso ELEZIONI - Ince ed Aksener : i candidati che fanno tremare Erdogan : Istanbul, 15 giu. , askanews, Mancano nove giorni alle elezioni presidenziali e legislative in Turchia, ed è la prima volta in una lunga parabola politica che il presidente Recep Tayyip Erdogan dimostra di essere così preoccupato per il risultato elettorale.

Turchia verso ELEZIONI - allarme economia per Erdogan : Istanbul, 13 giu. , askanews, Il terremoto dell'economia turca generato nelle scorse settimane dal crollo inarrestabile della lira turca di fronte al dollaro non sembra attutirsi. La settimana scorsa la Banca Centrale ha deciso di aumentare i tassi ...

Turchia verso le ELEZIONI - Erdogan in crescente difficoltà : Un altro punto debole di Erdogan e l'AKP in questa campagna elettorale è la salute dell'economia turca.

Le prossime ELEZIONI cambieranno il volto della Turchia : Erdogan si presenta come l’eroe che salverà la Turchia da tutti i suoi nemici e al tempo stesso “correggerà la storia”. Leggi