Elezioni | ballottaggio amministrative 2018 Risultati in diretta

TERNI - PISA - SIENA : RISULTATI BALLOTTAGGIO 2018/ Elezioni comunali : caos immigrati ‘sconfigge’ astensione : PISA, SIENA, TERNI e III Municipio: RISULTATI BALLOTTAGGIO. comunali 2018: in Toscana il centrosinistra riuscirà a difendere le sue roccaforti? E a Roma sarà alleanza M5s-Lega contro il Pd?(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 20:37:00 GMT)

IMPERIA - IMOLA - SONDRIO : RISULTATI BALLOTTAGGIO 2018/ Elezioni Comunali Ancona : crollo voti al 29% : IMPERIA, SONDRIO, Ancona, IMOLA: RISULTATI BALLOTTAGGIO 2018, Elezioni Comunali 2018. A rischio diverse roccaforti di sinistra. Guerra fraticida per il centrodestra in Liguria. (Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 20:18:00 GMT)

Brindisi - Ragusa - Teramo - Messina : Risultati Ballottaggio/ Elezioni Comunali 2018 : affluenza Sicilia in caduta : Messina, Ragusa, Brindisi e Teramo: Risultati Ballottaggio per le Elezioni Comunali 2018. Tutte le sfide per diventare sindaco e l'elezione del consiglio comunale. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 20:16:00 GMT)

Ballottaggio Elezioni Comunali 2018 : affluenza al 33 - 38% alle 19 | : Al primo turno alla stessa ora era del 42,82%. In calo anche in Sicilia, ore 12, , 11,45%, e nel III municipio di Roma , 6,74%, . Si vota fino alle 23 in 75 comuni. SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI

Siena - Terni - Pisa : Risultati Ballottaggio/ Elezioni comunali 2018 - affluenza : astensione in aumento : Pisa, Siena, Terni e III Municipio: Risultati Ballottaggio. comunali 2018: in Toscana il centrosinistra riuscirà a difendere le sue roccaforti? E a Roma sarà alleanza M5s-Lega contro il Pd?(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 17:19:00 GMT)

Ancona - Sondrio - Imperia - Imola : risultati Ballottaggio/ Elezioni Comunali 2018 - affluenza : calano i voti : Imperia, Sondrio, Ancona, Imola: risultati Ballottaggio 2018, Elezioni Comunali 2018. A rischio diverse roccaforti di sinistra. Guerra fraticida per il centrodestra in Liguria. (Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 17:10:00 GMT)

TERAMO - MESSINA - BRINDISI - RAGUSA : RISULTATI BALLOTTAGGIO/ Elezioni Comunali 2018 : Oria - affluenza in crescita : MESSINA, RAGUSA, BRINDISI e TERAMO: RISULTATI BALLOTTAGGIO per le Elezioni Comunali 2018. Tutte le sfide per diventare sindaco e l'elezione del consiglio comunale. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 17:07:00 GMT)

Elezioni amministrative 2018 - le sfide-chiave al ballottaggio : Dopo la prima tornata elettorale del 10 giugno non brillante per il M5S, i due 'alleati' di governo si sfidano di nuovo nel turno di ballottaggi che conclude il ciclo delle Elezioni amministrative ...

IMPERIA - SONDRIO - ANCONA - IMOLA : RISULTATI BALLOTTAGGIO/ Elezioni Comunali 2018 : tutte le sfide : IMPERIA, SONDRIO, ANCONA, IMOLA: RISULTATI BALLOTTAGGIO 2018, Elezioni Comunali 2018. A rischio diverse roccaforti di sinistra. Guerra fraticida per il centrodestra in Liguria. (Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 14:30:00 GMT)

Messina - Ragusa - Brindisi e Teramo : Risultati Ballottaggio/ Elezioni Comunali 2018 : tutte le sfide : Messina, Ragusa, Brindisi e Teramo: Risultati Ballottaggio per le Elezioni Comunali 2018. tutte le sfide per diventare sindaco e l'elezione del consiglio comunale. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 14:15:00 GMT)

PISA - SIENA E TERNI : RISULTATI BALLOTTAGGIO/ Elezioni comunali 2018 : tutte le sfide : PISA, SIENA, TERNI e III Municipio: RISULTATI BALLOTTAGGIO. comunali 2018: in Toscana il centrosinistra riuscirà a difendere le sue roccaforti? E a Roma sarà alleanza M5s-Lega contro il Pd?(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 14:05:00 GMT)

Ballottaggio Elezioni Comunali 2018 : affluenza al 15 - 54% alle 12 | : Al primo turno l'affluenza era stata del 19,31%. Il dato non tiene conto dei risultati della Sicilia e del III municipio della Capitale. Si vota fino alle 23 in 75 comuni. SPECIALE - GLI ...

Ballottaggio Elezioni Comunali 2018 : affluenza al 15 - 54% - in calo - : Al primo turno l'affluenza era stata del 19,31%. Il dato non tiene conto dei risultati della Sicilia e del III municipio della Capitale. Si vota fino alle 23 in 75 comuni. GLI AGGIORNAMENTI

Elezioni amministrative 2018 - il live blog del ballottaggio in Brianza : Il live blog del CittadinoMb. Cinque Comuni della Brianza al ballottaggio domenica 24 giugno per eleggere il nuovo sindaco. Sono Brugherio, Carate Brianza, Nova Milanese, Seregno e Seveso. Cinque ...