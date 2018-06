Eddie Vedder | il tributo del cantante alla moglie | ' A Milano il nostro primo incontro'

PEARL JAM - LA MOGLIE DI Eddie Vedder RISPONDE A MELANIA/ Messaggio sulla giacca e frecciatine a Trump nel tour : PEARL Jam, la MOGLIE di EDDIE VEDDER sale sul palco degli IDays Milano 2018 con una giacca con cui ha risposto a MELANIA Trump: ecco la foto e la scritta.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 19:30:00 GMT)

Pearl Jam - concerto Idays Milano 2018/ Foto : la romantica dedica di Eddie Vedder alla moglie : Pearl Jam, Iday Milano 2018: la band di Eddie Vedder si esibisce a Experience Milano. Scaletta, orari, biglietti, oggetti vietati e tutto ciò che c'è da sapere sul concerto.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 14:50:00 GMT)

Eddie Vedder malato - salta il concerto dei Pearl Jam a Londra : in forse gli iDays di Milano : Eddie Vedder malato è costretto ad annullare il concerto a Londra per una brutta laringite. Il concerto avrebbe dovuto tenersi alla 02 Arena di Londra ma è stato riprogrammato per una nuova data attraverso una nota diramata dal gruppo con la quale si è scusato per l'inconveniente con tutti i fan che avrebbero dovuto essere presenti. Sembra confermata la data di Milano del 22 giugno, quella che il gruppo dovrà tenere nell'ambito degli iDays di ...

Pearl Jam - “Eddie Vedder ha perso la voce” : salta il concerto a Londra. La band per ora conferma la data di Milano : “Eddie Vedder ha perso completamente la voce” e i fan italiani sono già in apprensione. A causa di un problema di salute, il cantante dei Pearl Jam dovrà tenere a riposo le corde vocali per qualche giorno e la band ha deciso di annullare il concerto previsto alla O2 Arena di Londra per questa sera, martedì 19 giugno. L’appuntamento londinese dovrebbe essere recuperato a luglio, ma rimane l’incognita per ...