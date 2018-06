Ecco Xiaomi Redmi 6 Pro | l’ennesimo medio gamma cinese con notch e Snapdragon 625

Dopo Xiaomi anche Amazfit sembra pronta allo sbarco in Italia : Ecco le pagine social : sembra imminente l'arrivo in Italia di Amazfit, che ha già reso disponibili le prima pagine social du Facebook e Instagram. A quando la vendita ufficiale nel nostro Paese? L'articolo Dopo Xiaomi anche Amazfit sembra pronta allo sbarco in Italia: ecco le pagine social proviene da TuttoAndroid.

Anche il pallone da calcio diventa intelligente : Ecco Xiaomi Insait Joy - con tanto di app : Siamo in piena Coppa del Mondo di calcio e Xiaomi ne approfitta per lanciare il suo pallone intelligente, con tanto di companion app da installare sullo smartphone.

Xiaomi rinnova la fascia medio bassa : Ecco Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A : Xiaomi annuncia due nuovi smartphone per la fascia medio bassa del mercato: Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A, con schermo compatti e nuovi SoC MediaTek.

Ecco i prodotti Xiaomi disponibili in Italia e dove trovarli al miglior Prezzo : Xiaomi è arrivata in Italia a fine maggio e da allora il numero di prodotti disponibile sta lentamente aumentando. Ecco i dispositivi disponibili e dove trovarli al Prezzo migliore Prezzi Italiano dei prodotti Xiaomi Finalmente Xiaomi è in Italia, arrivata quasi 3 settimane fa, il primo Xiaomi Store ha aperto ad Arese (Milano) nel centro […]

Xiaomi Redmi 6 : Ecco la parte frontale senza notch : Il presidente di Xiaomi ha condiviso un'immagine dello Xiaomi Redmi 6 che ci mostra la sua parte frontale, confermandoci il design già emerso in precedenza

Ecco gli Xiaomi che con la MIUI 10 riceveranno la Portrait Mode con una sola fotocamera : Qualche giorno fa Xiaomi ha annunciato ufficialmente la MIUI 10 Global e, grazie al nuovo aggiornamento software, accanto a tutte le altre novità, numerosi device (ma non tutti) riceveranno la Portrait Mode con una sola fotocamera. Xiaomi ha anche promesso che presto alla lista iniziale se ne aggiungeranno altri.

Xiaomi cerca beta tester per MIUI 10 Global : Ecco come entrare nel programma : Xiaomi apre il reclutamento di beta tester per MIUI 10 Global beta, annunciata ieri in India, al momento riservato ai possessori di cinque diversi smartphone.

Volete provare MIUI 10? Ecco come farlo su Xiaomi MI MIX 2/2S - Mi 6 e Redmi Note 5 Pro : Volete provare subito MIUI 10 senza essere iscritti al programma beta, su uno dei dispositivi già supportati? Ecco la semplice procedura per poterlo fare.

Xiaomi Mi 8 e Xiaomi Mi Band 3 : Ecco dove potete già preordinarli insieme alle altre novità : Sono stati presentati da poco, eppure è già possibile trovare Xiaomi Mi 8 e Xiaomi Mi Band 3 in prevendita. Scoprite dove e quali sono i prezzi.

MIUI 10 ricorda parecchio Android P - intanto Ecco Xiaomi Mi 8 nei primi render stampa : Xiaomi Mi 8 si mostra in un presunto render stampa con tanto di lettore di impronte posteriore, mentre nuove immagini confermerebbero la somiglianza tra MIUI 10 e Android P.

Ecco Xiaomi Mi 8 - svelato da un manifesto pubblicitario : Scopriamo come dovrebbe essere Xiaomi Mi 8, grazie a un manifesto promozionale che ci svela le forme e alcune specifiche tecniche.

Xiaomi Mi Store apre oggi in Italia : Ecco tutti i regali in palio : Xiaomi apre tra un'ora e mezza a Milano Arese il primo Mi Store e regalerà tantissimi prodotti. Ecco l'elenco completo e cosa riceveranno in regalo i primi della fila. Xiaomi Mi Store a Milano Arese dove comprare Xiaomi in Italia Elenco prodotti in regalo apertura Xiaomi Mi Store Milano (Arese) Italia Finalmente Xiaomi in Italia è […]

Xiaomi premierà i primi visitatori del Mi Store di Arese : Ecco cosa potreste vincere : Sarà inaugurato domani mattina alle 11.30 il primo Mi Store italiano. E per festeggiare l'evento Xiaomi ha preparato numerose promozioni e tantissimi regali, ma solo per i primi visitatori.

Xiaomi Mi Note 5 : Ecco il presunto prezzo - le caratteristiche e la data di lancio : Tra i protagonisti dell'evento organizzato da Xiaomi per giovedì 31 maggio ci potrebbe essere anche lo Xiaomi Mi Note 5. ecco le sue possibili feature