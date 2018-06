È un ladro | la polizia gli spara Rom risarcito con 60mila euro

ilgiornale

(Di domenica 24 giugno 2018) Il Ministero dell'Interno ha versato sul conto corrente di un nomade coinvolto in un furto circa. L'uomo è stato colpito da un proiettile durante la fuga proprio dopo avre tentato di mettere a segno un furto. Il nomade, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, si trova al centro di una vicenda assurda che la dice lunga sulla Giustizia italiana. Magaiber Sulejmanovic è un irregolare sul territorio italiano. Vive in un campo rom e la sua principale occupazione per anni è stata quella di dedicarsi ai furti.Nel 2013 ha rubato una Fiat Punto. Intercettato ad un posto di blocco dellaa Torino, non si è fermato all'alt. Ne deriva un inseguimento. Un poliziottoper forare una delle gomme della Punto ma il proiettile rimbalza e colpisce alla schiena il nomade alla guida. Per le lesioni riportate dal nomade, il poliziotto è stato condannato a nove mesi. Al rom ...