E' stallo nel Mediterraneo sul destino della Lifeline

E nello stallo politico impazza il toto nomi : Certo il Viminale per Matteo Salvini, mentre per Di Maio l'ipotesi è quella di un super ministero che veda accorpati Sviluppo Eco nomi co e Lavoro. Rischia di rimanere a mani vuote Vincenzo Spadafora a ...

Rambo 5 con Sylvester stallo ne arriverà nel 2019 : Certi ruoli storici sono difficili da abbandonare e il caso più eclatante a riguardo è Sylvester Stallone . Non pago di aver rianimato la saga del pugile Rocky tramite i sequel di Creed, peraltro apprezzati sia dal pubblico che dalla critica, ora l’attore riporterà in vita anche l’altra serie cinematografica che l’ha cristallizzato nell’immaginario dei cinespettatori: quella di Rambo . Dopo i primi tre film degli anni ...

Governo - si apre uno spiraglio nello stallo M5s : “Salvini? Proposta tardiva ma valutiamo” : Governo , si apre uno spiraglio nello stalloM5s : “Salvini? Proposta tardiva ma valutiamo” E’ conto alla rovescia per i partiti per giungere dopo due mesi dalle elezioni ad un accordo che consenta la nascita di un Governo politico. Sono ore di attesa che la Lega con tutto il centrodestra e il M5s si stanno prendendo prima […]

Sondaggi - stallo come nelle consultazioni : Di Maio frena - fa meglio Salvini. Metà degli elettori Pd non vuole l’Aventino : Le trattative per la formazione di un governo si sono arenate ancora una volta. E il quadro confuso, con il Colle che si è preso due giorni di tempo per decidere la prossima mossa, si riflette anche nei Sondaggi. Una situazione di stallo che da dopo le elezioni continua a registrare un “ballottaggio di fatto” tra i due schieramenti principali, il M5s e il centrodestra, se si tornasse alle urne. Le consultazioni però logorano, e man mano che ci ...