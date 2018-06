È il giorno del mini-summit sui migranti

Il ministro Bongiorno vuole ispezioni a sorpresa e impronte digitali contro i furbetti del cartellino : Il ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno anticipa la volontà di adottare un provvedimento per prevenire l'assenteismo dei dipendenti statali: "Penso a rilevazioni biometriche, per impedire che venga strisciato il cartellino per qualcun altro". Tra le misure allo studio anche ispezioni a sorpresa.Continua a leggere

Oroscopo del giorno oggi Domenica 24 Giugno 2018 : Oroscopo del giorno oggi Domenica 24 Giugno 2018. Oroscopo quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Oroscopo del giorno oggi Domenica 24 Giugno 2018 Oroscopo di oggi Ariete oggi vorreste poter fare l’amore per tutto il giorno vero ? Non vi va assolutamente di lavorare, di andare in giro a far spese, di partecipare a riunioni condominiali, tra amici. Quello che ...

Verrone : Ultimo giorno per il Festival del falso e dell'inganno : Ultimo giorno per il 'New Fake - Festival del falso e dell'inganno', evento in cui verrà descritto e raccontato il concetto del falso, nelle varie forme in cui esso si manifesta che ha preso il via ...

Il ministro Bongiorno : «Impronte digitali contro i furbetti del cartellino» : Il ministro della Pubblica Amministrazione dichiara guerra agli assenteisti: «Faremo ispezioni a sorpresa». E sul Corpo Forestale: «Riforma fallita».

Natività di San Giovanni Battista/ Santo del giorno - il 24 giugno si celebra il "Natale estivo" : Natività di San Giovanni Battista, Santo del giorno: il 24 giugno tutto il mondo della Chiesa cattolica celebra la festività che è nota universalmente come "Natale estivo".(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 05:23:00 GMT)

MELANIA REA/ Il marito Salvatore Parolisi e quelle 35 coltellate : cos'è successo il giorno dell'omicidio? : Il caso Parolisi, l'uomo all'ergastolo a sette anni dalla morte di MELANIA Rea colpita da ben trentacinque coltellate sul corpo. Cosa è realmente accaduto? (Delitti, Tv8)(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 11:38:00 GMT)

Notizie del giorno : vertice a Bruxelles e scontro sui vaccini : Notizie del giorno: Filtra pessimismo in vista del vertice pre-Consiglio europeo di domani a Bruxelles, allargatosi a 16 partecipanti e dove presenzieranno tra gli Stati anche Italia, Spagna, Francia e Germania. Matteo Salvini si è schierato infatti contro i dieci vaccini obbligatori per iscrivere i bambini a scuola, bollandoli come “pericolosi, inutili e talvolta dannosi” . Notizie del giorno: Immigrazione/Mini-vertice News. Filtra pessimismo ...

Temptation Island - il reality cambia giorno e ritarda ancora : le date della messa in onda : Il tanto atteso reality estivo di Canale 5, Temptation Island, cambia giorno: niente 5 luglio, la messa in onda ritarda ancora C’è tantissima attesa per l’inizio di Temptation Island, il reality estivo di Canale 5 che mette alla prova i sentimenti di alcune coppie, sottoponendole alle tentazioni di avvenenti tentatori e tentatrici. Giunto alla sua sesta edizione, il programma ha riscosso molto successo tra i telespettatori di Canale ...

La risposta del ministro Grillo sui vaccini e quella dell'Europa ai dazi di Trump. Le notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA “Le polemiche sui vaccini sono strumentali”, dice Giulia Grillo in risposta a Matteo Salvini, secondo il quale “dieci vaccini sono troppi”. “M’impegnerò perché tutti i bimbi entrino in classe”, dice il ministro dell’Interno. “Si tratta di un tema che deve essere discusso anzitutto dal

Caterina Balivo commossa su Instagram per l’ultimo giorno di scuola del figlio : Caterina Balivo ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto speciale per l’ultimo giorno di scuola del primogenito Guido Alberto, nato nel 2012 dal marito Guido Maria Brera (la Balivo è mamma anche di Cora, un anno ad agosto). Il piccolo, 6 anni, ha appena finito la scuola materna, il prossimo anno andrà alle elementari. E mamma Caterina scrive una dolcissima dedica a commento di un selfie dove appare sorridente: Oggi è l’ultimo ...

La "salvinata" del giorno è sui vaccini : Nella corsa a spararla ogni giorno più grossa di 24 ore prima, oggi Matteo Salvini se la prende coi vaccini. Oggi, insomma, il tuttologo del Viminale allarga il...

Farmaci : indagine sulla pillola giorno dopo - mamme più “diffidenti” delle figlie : figlie più aperte alla contraccezione di emergenza di quanto non lo siano le madri. Di fronte al rischio di una possibile gravidanza indesiderata 8 giovani donne italiane su 10 non hanno dubbi: ricorrerebbero alla pillola del giorno dopo. Le mamme invece, forse per l’appartenenza a una cultura più tradizionale, in cui sono ancora presenti una serie di tabu`, hanno atteggiamenti e risposte contraddittorie. Da un lato sono favorevoli alla ...