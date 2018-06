E' ancora scontro Roma-Parigi Macron attacca | L' Italia non vive crisi

Migranti - è ancora scontro Roma-Parigi. Macron attacca : L'Italia non vive crisi migratoria : Teleborsa, - Non si placa la polemica tra Roma e Parigi sul tema Migranti. L'ultimo affondo del presidente francese arriva a poche ore dal pre-summit convocato per oggi a Bruxelles dal presidente ...

Migranti - è ancora scontro Roma-Parigi. Macron attacca : "L'Italia non vive crisi migratoria" : Non si placa la polemica tra Roma e Parigi sul tema Migranti. L'ultimo affondo del presidente francese arriva a poche ore dal pre-summit convocato per oggi a Bruxelles dal presidente della Commissione ...

Commissioni - fumata nera. Scontro sul Copasir - Parlamento ancora in stallo : ROMA - Non c'è accordo sulla presidenza del Copasir tra le opposizioni, che oggi si sono incontrate alla Camera per discutere delle presidenze delle Commissioni di garanzia e delle giunte per le ...

Migranti - è ancora scontro Italia-Francia : Macron non si scusa - Conte rinvia visita all'Eliseo : ROMA - Mentre la nave Aquarius - scortata da due unità italiane - naviga verso Valencia col rischio, tra l'altro, di imbattersi in mare mosso , a 24 ore dalla partenza l'imbarcazione ha ormai doppiato ...

Scontro Italia-Francia - Macron attacca ancora : "Chi caccia le navi provoca" : La mossa del titolare dell'Economia si è resa necessaria dopo i continui strappi dell'Eliseo, non da ultimo quello di mandare l'Incaricata d'Affari Claire Anne Raulin alla Farnesina al posto dell'...

Daniela Santanchè - scontro con Gianni Cuperlo : 'Non dici la verità e se si torna a votare il Pd perde ancora di più' : Il nodo della candidatura di Paolo Savona al ministero dell'Economia di un eventuale governo Lega-M5s accende lo scontro tra Gianni Cuperlo , Pd, e Daniela Santanchè , Fratelli d'Italia, ospiti di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7. 'L'imperizia dei ...

Conte al Colle senza lista - ancora scontro su Savona : "Abbiamo doverosamente parlato dello stato dell'economia italiana - ha detto Conte ai cronisti - c'è stato un aggiornamento". Il premier incaricato ha poi ricordato che la prossima settimana ci sarà ...

Conte al lavoro per la lista dei ministri. E' ancora scontro su Savona al Tesoro : Il capo dello Stato Mattarella respinge i diktat di Movimento 5stelle e Lega ribadendo che le nomine dei ministri spettano al Quirinale e al premier -

Anniversario della 194 : è ancora scontro sull'aborto : Il dibattito sull'aborto sta tornando d'attualità. Dopo la "provocatoria" campagna di CitizenGo, quella per la quale sono stati affissi (e poi rimossi) cinquanta manifesti a Roma recitanti la scritta "L'aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo, #stopaborto", è stata lanciata una petizione a sostegno della 194.Oggi è l'Anniversario dell'entrata in vigore della legge per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di ...

Casa delle donne - ancora scontro sulla chiusura : L'incontro in Campidoglio sul futuro della Casa delle donne «Non è andaoa bene dal nostro punto di vista - ha fatto sapere la presidente Francesca Koch - L'unico dato...

Amici 2018 - ancora scontro tra Heather Parisi e Simona Ventura. L’insostenibile dibattito su Biondo : La quinta puntata di Amici 17, come prevedibile, si è contraddistinta dallo scontro tra le due prime donne della commissione esterna, Heather Parisi e Simona Ventura. Dopo le frecciatine lanciate via social durante la settimana appena terminata, l’appuntamento con il talent show del sabato sera di Canale 5 si è aperto con un insostenibile dibattito durato mezz’ora abbondante sul cantante Biondo e sulla questione “auto-tune sì, auto-tune no”. Un ...

Un governo Di Maio-Salvini è ancora possibile. E dietro il nuovo scontro c'è una logica : La giornata era iniziata con l'ottimismo di Matteo Salvini. "È il giorno buono", aveva preconizzato il segretario leghista. A dare una svolta la telefonata con Luigi Di Maio, ripresa dei contatti dopo il silenzio dei giorni scorsi. Di rientro da una tappa elettorale a Catania, nelle consultazioni, a Palazzo Giustiniani, con Elisabetta Casellati, Salvini era apparso agli alleati, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, positivo ...

Pd - ancora scontro sul governo : Renzi lancia la nona Leopolda : Si è riunita questa mattina la segreteria nazionale del Pd e, a quanto si apprende, ha confermato la linea di minoranza. 'Ora è il momento della verità per centrodestra e Cinquestelle dopo settimane ...