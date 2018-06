DOTT ROBERT GALLO | ABBIAMO CREATO IL VIRUS HIV IN LABORATORIO PER DISTRUGGERE LA RAZZA

ROBERTO BENIGNI È MORTO A MILANO - MA È UNA BUFALA/ Cosa ha inDOTTo a credere che non fosse una fake news : ROBERTO BENIGNI è MORTO in un incidente stradale? Una fake news: comico toscano vivo e vegeto, è una BUFALA. Nuova notizia falsa diffusa nelle scorse ore sul web, MORTO l'attore (Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 20:37:00 GMT)