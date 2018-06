Dormire nudi fa bene alla salute

vanityfair

: Dormire nudi insieme al proprio partner fa bene alla salute [news aggiornata alle 13:50] - repubblica : Dormire nudi insieme al proprio partner fa bene alla salute [news aggiornata alle 13:50] - phil_scute : RT @NudaNatura: Era ora di poter dormire nudo! E tu? Hai mai provato a dormire senza l'uso dei vestiti? - NudaNatura : Era ora di poter dormire nudo! E tu? Hai mai provato a dormire senza l'uso dei vestiti? -

(Di domenica 24 giugno 2018)insieme al proprio partner fa, sia livello fisico che psicologico: lo rivela un sondaggio condotto su 1000 britannici per conto di Cotton Usa, un’associazione commerciale che promuove la fibra di cotone americano. Lo studio fa riferimento all’ambiente “camera da letto”, come a un importante fattore per la serenità di coppia, un argomento approfondito nel dossier di “Santagostino Psiche – La finestra sulla mente”, il magazine curato dagli specialisti di Centro Medico Santagostino e dedicato ai temi della psicologia e delle neuroscienze. LEGGI ANCHECoppia,vicini-vicini è meglio! «è un toccasana per la relazione: oltre ad aumentare la probabilità e la frequenza dell’attività sessuale spontanea – spiega Giulia Amandolesi, psicologa del Centro Medico Santagostino – Stare pelle a pelle favorirebbe anche il rilascio di ossitocina, ...