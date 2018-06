Dongfeng Race Team vince la Volvo Ocean Race 2017-2018

Volvo Ocean Race - Dongfeng Race Team vince al fotofinish : In un finale ad alta tensione, Dongfeng Race Team ha vinto la Volvo Ocean Race 2017-18. Una prima volta storica per Charles Caudrelier nel ruolo di skipper, per la velista olandese Caroljin Brouwer e per l’atleta cinese Chen Jinhao Nel finale più serrato nei 45 anni della storia storia del giro del mondo a vela, Dongfeng Race Team, la barca con bandiera cinese ha vinto l’edizione 2017-18 della Volvo Ocean Race. Dongfeng Race Team ha vinto ...

Vela - i cinesi di Dongfeng vincono la Volvo Ocean Race : La squadra cinese ha ottenuto la vittoria finale alla fine dell'11esima tappa, che ha vinto, e che ha chiuso 8 mesi di regate folli fra 7 barche nei mari del mondo. Dongfeng ha battuto i suoi due ...

Volvo Ocean Race – Ad Aarhus è duello tra Dongfeng Race Team e MAPFRE : Dongfeng Race Team guida con un piccolo margine su MAPFRE dopo la prima giornata di intensa navigazione dell’ultima e decisiva tappa della Volvo Ocean. L’altro contendente alla vittoria finale, Team Brunel con l’italiano Alberto Bolzan, occupa la quarta posizione. Ma la storia non è ancora scritta Gli archi-rivali di Dongfeng Race Team e MAPFRE stanno combattendo un aspro duello per la testa della Leg 11 della Leg 11 e per la vittoria finale ...

Volvo Ocean Race - iniziata l’ultima tappa : Dongfeng sfida Team Brunel e MAPFRE per la vittoria finale : Sono stati i franco-cinesi di Dongfeng Race Team a prendere l’iniziativa nell’ultima e decisiva tappa della Volvo Ocean Race, e conducono le prime fasi davanti agli avversari di Team Brunel e MAPFRE, con cui si giocano la vittoria finale Tre Team sono partiti a pari punti sul tabellone della Volvo Ocean Race, per una tappa che determinerà il nome di chi potrà alzare al cielo il Trofeo. E, nelle prime fasi della frazione da Göteborg all’Aja, è ...

Volvo Ocean Race – Dongfeng Race Team guida la flotta oltre il Fastnet : I leader della classifica generale della Volvo Ocean Race, i franco/cinesi di Dongfeng Race Team, hanno guidato la flotta oltre la famosa roccia del Fastnet in prossimità della punta meridionale dell’Irlanda. Ma i giochi restano aperti Quando sono passate meno di 24 ore dalla partenza di Cardiff, le prime sei barche sono racchiuse in sole tre miglia e continuano a navigare con vento leggero. La tensione nella undicesima tappa, penultima del ...