Distorsione mentre scende dal Coda | interviene il Soccorso Alpino

newsbiella

: - newsbiella : - FrancescoAlfani : @EntropicBazaar Le categorie morali in politica sono riflesso di una distorsione di un rapporto o confronto con un… - Beverari_M : @arianna_furi @catirafaella @MarchesiMattia Io parlo finché voglio perché quelli sono i miei soldi per cui intanto… -

(Di domenica 24 giugno 2018) Aveva appena iniziato are dal rifugioieri, 23 giugno, quando è rimasto vittima di una. Non potendo più camminare ha contattato ilma complice la nebbia in ...