Dimenticarono un ago nel corpo della paziente | risarcita dopo 56 anni

(Di domenica 24 giugno 2018) Un'intervento di routine, in un ospedale che neanche esiste più. Un frammento di ago che si perde nelche i medici stavano operando. Un errore di cui si sa, ma non si dice nulla. E poi le infiammazioni, le cure e i disagi che quella donna ha dovuto subire, a causa di quell'ago. Alla fine, ma molto alla fine, arriva anche il risarcimento.Era il 1962 quando una giovane donna milanese di 22aveva dovuto sottoporsi a un'operazione, già ai tempi cosiderata di routine, all'Istituto di Maternità, che ora è un presidio collegato al Fatebenefratelli di Milano. Nel corso dell'intervento, però, i medici avevano lasciato un pezzo di ago di sutura nel suoe, sul referto avevano scritto che "nelle manovre un piccolo frammento d"ago rimane perso nei muscoli del piano perineale. Non essendo possibile rintracciarlo se non a prezzo di un"ulteriore grave lesione dei tessuti ...