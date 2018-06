DIETRO LE QUINTE I due forni di Salvini preparano il ritorno al voto

Gianni Sperti : ecco com’è Tina Cipollari DIETRO le quinte! : Gianni Sperti racconta in un’intervista, come è dietro le quinte Tina Cipollari. I due lavorano insieme nel ruolo di opinionisti a Uomini e Donne da ormai dieci anni. ecco cosa dice il ballerino della sua collega! Tina Cipollari e Gianni Sperti si conoscono da più di un decennio. I due protagonisti infatti lavorano fianco a fianco nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, nel ruolo di opinionisti. Le loro battute spesso pungenti, ...

Ora o mai più - 3^ puntata : Zarrillo e la lite DIETRO le quinte : Michele Zarrillo coinvolto in una lite dietro le quinte di Ora o mai più Continua il grande successo di Amadeus e del suo talent Ora o mai più, dove gareggiano otto cantanti che negli anni 80-90 hanno incontrato il grande successo ma poi quel successo li ha abbandonati. Venerdì 22 giugno andrà in onda sul primo canale televisivo della Rai la terza puntata di Ora o mai più e la gara entrerà sempre più nel vivo, dal momento che la finale è ...

Retroscena Blogo : Ora o mai più - scontro DIETRO le quinte dopo la terza puntata? : La voce del promo di Rai1 che accompagna l'appuntamento con Ora o mai più del prossimo venerdì parla chiaro: "La gara entra sempre più nel vivo". Mai frase fu più azzeccata dato che, nel dietro le quinte del talent condotto da Amadeus, la gara avrebbe lasciato spazio ad attimi di tensione che si sono vissuti dopo l'ultima registrazione per la terza puntata che andrà in onda, appunto, il 22 giugno in prima serata.Da indiscrezioni che sono ...

Uomini e Donne - Gianni Sperti racconta i DIETRO le quinte con Tina Cipollari : È un'amicizia che dura da più di dieci anni quella tra Gianni Sperti e Tina Cipollari. L'ex ballerino, che ogni giorno si trova fianco a fianco alla vamp più famosa d'Italia nel dating show di Canale 5, racconta al Magazine di Uomini e Donne i retroscena e i dietro le quinte tra lui e Tina. Durante l’ultima puntata si è improvvisata DJ e, senza chiedere a nessuno, ha indossato le cuffie è acceso la consolle. Tra loro non mancano i ...

Nel DIETRO le quinte del «Radio Italia – Il Concerto» : tutto quello che non avete visto : Ghali e Gianni Morandi, i Mäneskin e Il Volo, Caparezza e Biagio Antonacci. Tutti insieme sotto lo stesso cielo, quello di Milano, nella notte di Radio Italia – Il concerto 2018, in piazza Duomo. Una notte lunga, cominciata alle 19.10 con i ragazzi del rap e della trap – Tedua, Nitro, Achille Lauro, Capo Plaza, Ghali. E proseguita con i «Big» dei nostri tempi: Le Vibrazioni, Annalisa, Caparezza (travolgente, accompagnato dal piccolo ...

DIETRO le quinte - l’energia : La traiettoria artistica di Francesco Montanari, trentatre´ anni e un fare poliedrico tra cinema, teatro e televisione, e` tra le piu` brillanti del momento. E dimostra, col passare delle sceneggiature, di saper utilizzare l’energia nella maniera migliore, che si tratti d’indossare la giacca del criminale – nel Libanese di Romanzo Criminale – o del magistrato Saverio Barone nella fiction Il Cacciatore, per la quale e` fresco di ...

DIETRO LE QUINTE/ Il governo Conte rischia di finire come Berlusconi nel '94 : Il governo guidato da Giuseppe Conte è come un aereo in fase di decollo. La più delicata. Ci sono tre fronti aperti infatti che potrebbero mettere a rischio l'esecutivo. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 06:00:00 GMT)governo & INCHIESTE/ I migranti proteggono Salvini dai pm (che affossano Di Maio), di A. FannaSPILLO/ Davigo vs "colletti bianchi": M5s, il primo amore (le manette) non si scorda mai…, di M. Ferrario

Dream Makers - DIETRO le quinte e dentro la cassaforte dei grandi film del cinema italiano : dietro le quinte, e dentro la cassaforte, dei grandi film del cinema italiano. Angelo Rizzoli, Franco Cristaldi, Carlo Ponti, Alfredo Bini, Italo Zingarelli e un altro nutrito manipolo di produttori di memorabili titoli degli anni cinquanta, sessanta, settanta, saranno i protagonisti indiscussi della mostra fotografica Dream Makers che dal 22 giugno al 15 settembre 2018 sarà visitabile a Sala Borsa in Piazza del Nettuno a Bologna. ...

Vladimir Luxuria - insulti DIETRO le quinte in Rai : "C'è quel fr****" : "Oddio ce sta pure Luxuria, quella che se crede donna, quella che dice che vuole rappresentare le donne. Ahò ma io mica me posso senti' rappresentata da quel froc..ne". A raccontare quanto le sarebbe...

Libri : ‘A spasso per Montecitorio’ - il DIETRO le quinte della Camera (2) : (AdnKronos) – In primis la cerimonia del Ventaglio, che debutta nel 1893 con il presidente Giuseppe Zanardelli e che si svolge ogni anno tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto, prima della chiusura dei lavori parlamentari in vista delle vacanze estive. Oltre a curiosità sulle, a volte strane, abitudini dei politici, il libro offre molte informazioni utili, spiegando ad esempio cosa deve fare un cittadino per assistere a una ...

Libri : ‘A spasso per Montecitorio’ - il DIETRO le quinte della Camera : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – Aneddoti, abitudini, personaggi, ma anche informazioni utili, per conoscere meglio il ‘palazzo’, negli aspetti già noti, ma anche e soprattutto dietro le quinte. Si intitola ‘A spasso per Montecitorio’, il libro di Alberto Ciapparoni, da sedici anni cronista parlamentare di Rtl 102.5, edito da Mursia, che accompagna il lettore nei corridoi, nei vicoli e nelle sale della Camera, abitata ...

DIETRO le quinte della Lotus 96T per Indianapolis : Tutti abbiamo ben presente la vettura Indycar 637 fatta preparare da Enzo Ferrari a Gustav Brunner per il 1986. Si diceva che Ferrari volesse provare a vincere Indianapolis, ma in realtà era tutta una mossa politica per ottenere un cambio regolamentare di motori in F1. Tu non mi cambi il regolamento? E io ti faccio […] L'articolo Dietro le quinte della Lotus 96T per Indianapolis sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Un video DIETRO le quinte di MXGP PRO con Toni Cairoli - Tim Gajser e Gautier Paulin : È appena stato pubblicato un dietro le quinte esclusivo del team di sviluppo di MXGP PRO con Tony Cairoli, Tim Gajser e Gautier Paulin in visita agli studi di Milestone. Un'occasione per scoprire come diventare un atleta MXGP professionista e tutti i trucchi del mestiere direttamente dai piloti.MXGP PRO non viene definito da Milestone come un capitolo completamente nuovo ma come un titolo pensato per rispondere alle richieste dei giocatori più ...