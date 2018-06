Di Maio | ' Un miliardo dal taglio alle pensioni d' oro' | il Pd | ' Conti sbagliati'

Blastingnews

(Di domenica 24 giugno 2018) Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di, intende mettere un tettocosiddette "d'oro", quelle che superano i 5.000 euro, qualora i contributi versati non giustifichino tale importo. Con tale provvedimento egli si aspetta di ricavare undi euro da utilizzare per coprire il costo dell'aumento delleminime che contestualmente vorrebbe realizzare. Iche non tornano Secondo i calcoli di Di, in base ai dati Inps risulta che i pensionati che percepiscono una pensione netta di 5.000 euro sono oggi circa 30.000, per un costo di 4 miliardi di euro l'anno. Poiché lo scarto medio tra contributi versati e cifra percepita è circa del 25%, il risparmio dovrebbe essere di circa undi euro, ma solo in teoria. Tale calcolo è stato infatti contestato dal Pd attraverso il suo esponente Tommaso Nannicini che, via Twitter, ha ...