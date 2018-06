Di Maio cerca di riprendersi la scena con pensioni d' oro | reddito di cittadinanza e

Migranti - Salvini 'Oggi vedo Conte per proposta italiana a vertice Ue'. Di Maio 'Cercano di dividerci ma avanti alla grande' : ROMA - 'Abbiamo un incontro oggi pomeriggio con il presidente Conte, ci sarà una proposta italiana al vertice informale sui Migranti, il problema non è respingere all'interno dell'Unione, ma usare ...

Di Maio cerca la svolta sui rider : nuove norme dopo il confronto : Un tavolo tra i rappresentanti dei rider , i fattorini che in bici fanno le consegne a domicilio, e delle aziende digitali con l'obiettivo di arrivare al 'primo contratto nazionale della gig economy'. ...

IMPEACHMENT PER MATTARELLA?/ M5s - Di Maio : "Non è più sul tavolo" - sul web gli italiani cercano "impingement" : IMPEACHMENT contro Mattarella, il Movimento 5 Stelle chiude la pratica attaccando la Lega: Di Maio, "Salvini cuor di leone non lo vuole più, peccato, qualcuno ne risponderà"(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 23:04:00 GMT)

Di Maio chiede l'impeachment per Mattarella - gli italiani su Google cercano "impingement" : Sergio Mattarella pone il veto sull'euroscettico Paolo Savona al ministero dell'economia, il tentativo di formare un governo Lega-M5S fallisce miseramente, e Luigi Di Maio chiede la messa in stato d'accusa del presidente della Repubblica. Il cosiddetto "impeachment", per dirlo come gli americani. O "impingement", per scriverlo come molti italiani.Stando al tool Google Trends, che registra le parole più digitate sul web, negli ultimi ...

Di Maio : “Ho visto Salvini - stiamo cercando di fare il governo. Polemiche su Conte? Non sanno più cosa inventarsi” : Mentre Sergio Mattarella si è preso un giorno (almeno) per riflettere sulla nomina a presidente del Consiglio di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati per parlare della formazione dell’esecutivo. Ovvero sono andati avanti sulle discussioni che riguardano la squadra dei ministri. A confermarlo è stato lo stesso capo politico dei 5 stelle: “Ci siamo visti, stiamo cercando di fare un governo“, ha detto ...

Governo M5S-Lega : Di Maio e Salvini vanno alla ricerca del Premier [LIVE] : Dopo l'annuncio della fine del tavolo tecnico tra M5S e Lega, la sensazione era che il Governo del cambiamento fosse vicino a prendere vita. Nella giornata di ieri, a partire dalle 9 fino alle 13:30, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono riuniti alla Camera per provare a sciogliere gli ultimi nodi, dando il via all'esecutivo tra grillini e leghisti. Tra i principali problemi da risolvere resta quello del Premier che dovrà sedersi a Palazzo ...

Chi è il premier-robot (con queste 5 caratteristiche) cercato da Di Maio e Salvini : Altro che premier terzo. Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono alla ricerca di un premier-robot. Da teleguidare nell’intricato labirinto tracciato dal nascente contratto di governo, nel quale sono contenute le audaci riforme giallo-verdi. Qualcuno come Sam, l’umanoide che punta a candidarsi alle prossime elezioni politiche in Nuova Zelanda del 2020. O al limite come Ai, che il mese scorso si è candidato a sindaco nella città di ...

Salvini torna a dubitare : il leader della Lega mette in conto il fallimento del dialogo con Di Maio e cerca l'exit strategy : Al Colle Matteo Salvini ci è salito senza nomi per la premiership. Nel suo colloquio con Sergio Mattarella, il leader della Lega non ha portato candidati per il ruolo di capo del governo con il M5s. Perché i problemi di questa nuova avventura intrapresa con il M5s dal 5 marzo, stanno a monte. Ci sono le differenze sul programma: "Il governo nasce per fare le cose: o si comincia o ci salutiamo". E ci sono soprattutto quei "vincoli ...

Governo - Di Maio : 'Ottimo clima - si scrive la storia'. Si cerca premier terzo : Il leader M5S, Luigi Di Maio, professa ottimismo: "Si sta scrivendo la storia e ci vuole un po' di tempo", dice uscendo dal Pirellone, dove c'è stato il secondo round con la Lega, dopo l'incontro di ...

M5S-Lega alla ricerca del premier è il giorno del vertice segreto tra Di Maio e Salvini : ROMA - Tre giorni per arrivare a un compromesso. Per mettere un punto alla trattativa. Per far nascere il governo a trazione Lega-Movimento Cinque Stelle. Salvini e Di Maio trattano, su tutto: dai ...