' Dal governo italiano discorso antieuropeo' | il premier spagnolo Sanchez

Spagna : «Governo italiano egoista sui migranti - ma lasciati soli Dalla Ue» : Nell'Unione europea «ci sono governi come quello italiano che stanno facendo politiche anti-europee e dove l'egoismo nazionale è più diffuso»: lo ha detto il premier...

Lega e M5S discutono sui vaccini. La prima lite Dalla nascita del governo : Medici contro Del resto il mondo dei medici si schiera in blocco contro l'idea di Salvini. 'I 10 vaccini sono sicuri, efficaci e indispensabili a garantire la protezione di tutta la popolazione verso ...

Lega e M5S discutono sui vaccini. La prima lite Dalla nascita del governo : Nella maggioranza Lega e 5 Stelle si dividono sulla questione dei vaccini. Cavallo di battaglia tradizionalmente grillino ma cavalcato da qualche tempo da Matteo Salvini, il quale apre a freddo la questione con un’intervista. Ma, a differenza di altri episodi analoghi che si sono succeduti nei giorni scorsi, questa volta i partner di governo reagiscono. prima con Luigi Di Maio, che usa toni ancora felpati; poi con Giulia Grillo, che ...

Google accusata Dal governo USA di collaborare con il Partito Comunista Cinese tramite Huawei : Stando a quanto riportato da Reuters, pare che il governo statunitense stia facendo pressioni su Google per "riconsiderare" il suo rapporto con Huawei L'articolo Google accusata dal governo USA di collaborare con il Partito Comunista Cinese tramite Huawei proviene da TuttoAndroid.

Il leghista Claudio Borghi : “Uscita dell’Italia Dall’Euro risolverebbe molti problemi - ma non c’è nel contratto di governo” : Il neo-presidente della Commissione Bilancio alla Camera, il leghista Claudio Borghi, spiega che l'uscita dall'Euro sarebbe un toccasana per l'economia italiana ma la misura non è prevista dal contratto di governo siglato da Lega e M5S: "Mi rendo conto che si tratta di un processo difficile e che bisogna avere una maggioranza in Parlamento che oggi non c’è. L’uscita dall’Euro, infatti, non è nel contratto di governo. E non era nemmeno nel ...

Giuseppe Conte - la 'triangolazione con il Quirinale' : patto segreto - chi fanno fuori Dal governo : In Parlamento qualcuno è convinto che Luigi Di Maio stia 'abdicando in favore di Giuseppe Conte del ruolo di uomo-immagine del Movimento 5 Stelle '. La tesi del forzista Enrico Costa , rilanciata nel ...

Roma all’ultima spiaggia tra emergenze e polemiche : 3 miliardi Dal governo amico : Il primo biennio di Virginia Raggi al Campidoglio si chiude in emergenza com’era cominciato: i rifiuti, l’addio di otto assessori, l’Atac sull’orlo del fallimento, le buche, l’inchiesta sullo stadio della Roma. E se nei primi mesi era legittimo rincorrere, alla lunga diventa mancanza di soluzioni e professionalità, assenza di metodo, carenze di pianificazione. Anche se qualcosa si muove ...

Salvini non sarà un ConteMa la “grana” 5 stelle lo aiuteràLa strategia per sfilarsi Dal governo : L’asse Macron/cinq étoile potrebbe, oggi, apparire penalizzante per il ministro Salvini, ma farà parte dell’elenco che il leghista utilizzerà, in caso di divergenze, per far saltare “il piatto di governo”. Il “Conte Casalino” prende il pallino internazionale, ma rischia l’impopolarità nazionale. Il vero Premier, e futuro aspirante tale, viene umiliato, nella ...

M5S - il governo logora già. Tutti i fronti aperti Dall’inchiesta «stadio di Roma» all’egemonia di Salvini : Appena 15 giorni di governo e il M5S è già in sofferenza . Con Luigi Di Maio nell’occhio del ciclone, costretto da un lato a rincorrere l’esuberanza di Matteo Salvini , che di fatto sta dettando l’agenda dell’esecutivo, e dall’altro a frenare la nuova slavina giudiziaria che da Roma ha gettato un’ombra lunga sull’intero Movimento. E poi il ritrovato ruolo di Fico e la batosta elettorale alle amministrative...

Macron o Trump? Gli alleati giusti per l’Italia sono lontani Dal nostro governo : Giuseppe è fantastico, ha detto Donald Trump, ricordando l’ultimo G7 e il suo primo incontro con il presidente del Consiglio Conte: “Sembra che ora essere duri con l’immigrazione paghi”, dice il presidente americano fornendo un endorsement al governo italiano e anche a se stesso, e comunque “i democ

'Il Movimento 5 Stelle : Dalla protesta al governo' : […] In realtà, il M5s si era presentato, fin dalla sua fondazione, come un soggetto politico anomalo rispetto ai tradizionali parametri con cui la scienza politica ha definito le forme-partito nel ...

Governo - la gaffe del neosottosegretario alla Salute Fugatti (Lega) nel 2015 : scambiò centro culturale per ospeDale : Correva l’anno 2015 e il neo-sottosegretario leghista alla Salute, Maurizio Fugatti, all’epoca consigliere provinciale a Trento, noto per la sua massiva produzione di interrogazioni e per le sue battaglie contro le moschee e il “gender” nelle scuole, allietò le cronache locali con la sua 481esima interpellanza al Consiglio Provinciale su un grottesco malinteso. Successe che il direttore artistico del Teatro Stabile di ...

Governo Conte - Dalla sottosegretaria amica di Cosentino ai dibattiti sulla “negritudine” : ecco chi sono i sottosegretari : Di tweet del sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia è già pieno il mondo (di internet): quella volta che disse che ancora non crede allo sbarco sulla Luna, l’altra in cui paragonava l’uscita di Imagine a “Italia5Stelle“, l’altra ancora in cui si felicitava del fatto che il Restitution Day era “più rivoluzionario dagli omicidi di Falcone e Borsellino” (notevole anche per la difficile ...