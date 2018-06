Dai movimenti secondari ai centri di sbarco | le parole chiave per capire la

huffingtonpost

(Di domenica 24 giugno 2018) Daa rimpatri, dadia regolamento di Dublino: ecco un sintetico dizionario dei termini più utilizzati nell'ambito della crisi dei migranti.*DI- Definiti anche 'piattaforme regionali', sono stati proposti in settimana dalla Ue per l'accoglienza dei migranti dopo le operazioni di salvataggio in mare per una prima valutazione del loro diritto d'asilo. Nella prima versione dovevano essere situati sulle coste dei Paesi del Nord Africa e co-gestiti da Onu e Ue. Ma dopo il no della Tunisia, ieri Macron e Sanchez hanno lanciato la proposta di "chiusi" nei Paesi di primo arrivo in Ue (Italia, Spagna e Grecia) e distribuzione degli aventi diritto all'asilo tra tutti i Paesi europei, pena sanzioni.* DUBLINO - Entrato in vigore il primo gennaio 2014, il regolamento Dublino III stabilisce che il Paese competente per l'esame della ...